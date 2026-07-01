El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de alias ‘Bola Ocho’ durante una operación militar en zona rural de Morales, Bolívar. Las autoridades lo señalan como un cabecilla del ELN vinculado a ataques con drones y explosivos contra unidades militares.

El Ministerio de Defensa confirmó la muerte de alias ‘Bola Ocho’, identificado por las autoridades como Luis Carlos Palacios Martínez, durante combates entre tropas del Ejército Nacional e integrantes del frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN en zona rural de Morales, Bolívar.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo se desarrolló en la vereda Simoita, en el sur de Bolívar. En la operación, las tropas incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una granada, proveedores, cartuchos de distintos calibres, teléfonos celulares, una memoria USB y más de siete millones de pesos en efectivo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la operación fue adelantada por el Ejército con apoyo judicial de la Policía Nacional. Según el funcionario, alias ‘Bola Ocho’ era cabecilla de comisión del ELN y murió durante combates en esa zona del país.

¿Quién era alias ‘Bola Ocho’?

Según información de inteligencia militar divulgada por las autoridades, alias ‘Bola Ocho’ llevaba cerca de once años vinculado al ELN. Durante los últimos cinco años habría asumido un papel central en la estructura de milicias del frente Luis José Solano Sepúlveda, adscrito al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

Antes de ocupar ese rol, las autoridades sostienen que hizo parte de las llamadas Redes de Apoyo al Terrorismo y que posteriormente estuvo relacionado con las finanzas del frente Alfredo Gómez Quiñónez. Más adelante, según el Ejército, pasó a coordinar milicias urbanas y rurales, además de enlaces de apoyo y acciones armadas.

Los informes oficiales también lo vinculan con el recaudo de extorsiones al sector minero, una de las fuentes de financiación ilegal que las autoridades atribuyen a estructuras armadas en esa región.

Los ataques que le atribuyen

El principal señalamiento contra alias ‘Bola Ocho’ está relacionado con el uso de drones adaptados con explosivos contra la Fuerza Pública. Según el Ejército, habría participado en la planeación y coordinación de acciones contra unidades militares en Bolívar, Cesar y otras zonas del país.

Entre los hechos que las autoridades le atribuyen está el ataque contra un helicóptero del Ejército en el sur de Bolívar, ocurrido el 28 de febrero, que dejó ocho militares heridos. También lo relacionan con ataques contra instalaciones militares, incluido un hecho en Aguachica, Cesar, donde murieron siete uniformados y otros resultaron heridos.

La información disponible hasta ahora proviene de reportes del Ministerio de Defensa, el Ejército y fuentes de inteligencia militar citadas por distintos medios. Hasta el momento, no se conoce una versión pública del ELN sobre la operación ni sobre los señalamientos contra alias ‘Bola Ocho’.