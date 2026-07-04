Bogotá no registró homicidios durante el partido Colombia vs. Ghana

La celebración por la clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 dejó un balance positivo en materia de seguridad en Bogotá. De acuerdo con la Policía Metropolitana, durante la jornada no se registraron homicidios antes, durante ni después del compromiso frente a Ghana.
El comandante Operativo de Control y Reacción (e), coronel Darío Montenegro, destacó que el encuentro transcurrió sin hechos que comprometieran la vida de los ciudadanos. No obstante, las autoridades atendieron un alto número de incidentes relacionados con la convivencia.
Entre las 8:30 de la noche y la 1:30 de la madrugada, la línea de emergencias 123 recibió 3.441 llamadas. En ese periodo fueron atendidos 262 procedimientos policiales, de los cuales 150 correspondieron a alteraciones por ruido, 80 a riñas, 60 a casos de violencia intrafamiliar y 40 a hurtos.
Tras finalizar el partido, la Policía continuó atendiendo requerimientos ciudadanos. Se reportaron cerca de 1.019 quejas adicionales, siendo nuevamente el ruido la principal causa de intervención, seguido por riñas, violencia intrafamiliar y algunos casos de hurto.
Las localidades de Suba, Kennedy y Engativá concentraron la mayor cantidad de reportes por hechos de intolerancia y alteraciones a la tranquilidad. Según la institución, durante toda la jornada se mantuvo un despliegue especial de uniformados en los principales puntos de concentración de aficionados para prevenir desórdenes.