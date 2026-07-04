Bogotá no registró homicidios durante el partido Colombia vs. Ghana

Entre las 8:30 de la noche y la 1:30 de la madrugada, la línea de emergencias 123 recibió 3.441 llamadas. En ese periodo fueron atendidos 262 procedimientos policiales, de los cuales 150 correspondieron a alteraciones por ruido, 80 a riñas, 60 a casos de violencia intrafamiliar y 40 a hurtos.

Tras finalizar el partido, la Policía continuó atendiendo requerimientos ciudadanos. Se reportaron cerca de 1.019 quejas adicionales, siendo nuevamente el ruido la principal causa de intervención, seguido por riñas, violencia intrafamiliar y algunos casos de hurto.

Las localidades de Suba, Kennedy y Engativá concentraron la mayor cantidad de reportes por hechos de intolerancia y alteraciones a la tranquilidad. Según la institución, durante toda la jornada se mantuvo un despliegue especial de uniformados en los principales puntos de concentración de aficionados para prevenir desórdenes.