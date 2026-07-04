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Motociclista del caso Miguel Uribe aceptó cargos ante la Fiscalía

Cristian Camilo González Ardila aceptó su responsabilidad en el atentado contra Miguel Uribe. Según la Fiscalía, debía facilitar la huida del menor que disparó y ahora espera que un juez avale el preacuerdo.
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Cristian Camilo González Ardila, señalado de participar en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, aceptó los cargos mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente investigador, el procesado reconoció su responsabilidad en la planeación y ejecución del ataque ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá.

La Fiscalía indicó que González Ardila llegó al lugar en motocicleta y permaneció en la zona mientras se ejecutaba el atentado. Su función era facilitar la huida del menor de edad que disparó contra el congresista. Sin embargo, el plan no pudo concretarse porque el adolescente fue capturado pocas cuadras después del ataque.

 

La investigación también estableció que el hoy procesado debía sacar al menor del sector tras el atentado, aunque, según la Fiscalía, desconocía que la víctima era Miguel Uribe.

Con la aceptación de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, González Ardila podría recibir una de las penas más bajas entre los implicados en el caso.

El próximo 6 de agosto un juez decidirá si avala el preacuerdo suscrito entre la defensa del procesado y la Fiscalía.

Miguel Uribe
Fiscalía General de la Nación
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