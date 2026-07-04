Cristian Camilo González Ardila, señalado de participar en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, aceptó los cargos mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente investigador, el procesado reconoció su responsabilidad en la planeación y ejecución del ataque ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá.

La Fiscalía indicó que González Ardila llegó al lugar en motocicleta y permaneció en la zona mientras se ejecutaba el atentado. Su función era facilitar la huida del menor de edad que disparó contra el congresista. Sin embargo, el plan no pudo concretarse porque el adolescente fue capturado pocas cuadras después del ataque.