La crisis de orden público en el nordeste de Antioquia continúa agravándose. Los enfrentamientos entre el Frente 4 de las disidencias y el Clan del Golfo han obligado a 107 familias, integradas por 349 personas, a abandonar sus hogares en zonas rurales de Segovia y Remedios.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, 112 personas pertenecientes a 36 familias permanecen en el casco urbano de Segovia, mientras que 237 personas de 71 familias se encuentran refugiadas en el municipio de Remedios.