Plan gratis en Bogotá para este domingo: ‘Diálogos Impredecibles’

Bogotá tiene un espacio para pensar su futuro desde el arte, la memoria y la imaginación. Se trata de la exposición Diálogos Impredecibles: Futuros Compartidos desde lo Sensible, que estará abierta al público hasta el domingo 5 de julio de 2026, en la terraza del Centro Felicidad, CEFE Chapinero. La muestra puede visitarse entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Arte para pensar la ciudad

La exposición reúne nueve piezas artísticas que invitan a los visitantes a preguntarse cómo podría ser Bogotá en los próximos años. Las obras abordan temas como la relación entre humanos y máquinas, la memoria, el barrio, la naturaleza, las redes de cuidado, el patrimonio, la posverdad y los derechos culturales.

Cada pieza nació de la residencia artística Diálogos Impredecibles, una iniciativa de la Escuela de Futuros, estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. En este proceso participaron nueve duplas conformadas por artistas e intelectuales, quienes trabajaron alrededor de diferentes preguntas sobre el futuro de la capital.

Un espacio para crear futuros compartidos

Además de las obras, el proyecto dejó como resultado nueve microdocumentales, tres videopodcast y una serie de textos que recogen parte de los procesos creativos de los participantes. Estos contenidos buscan ampliar la conversación sobre las formas en que los ciudadanos imaginan, narran y construyen el futuro de Bogotá.

Durante el recorrido, los asistentes también podrán conocer más sobre la Escuela de Futuros, una plataforma creada en 2025 para promover la creación colectiva de relatos, escenarios y narrativas sobre el porvenir de la ciudad.

La entrada es gratuita y la exposición estará disponible hasta este domingo en el CEFE Chapinero, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.