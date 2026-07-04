La Alcaldía de Bogotá anunció la entrega de 5.000 nuevos subsidios para la compra de vivienda, luego del cierre de la Feria de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP), considerada la más grande realizada hasta ahora en la capital.

El alcalde Carlos Fernando Galán informó que, hasta la fecha, 33.333 familias han accedido a una vivienda propia mediante el programa Mi Casa en Bogotá. Con la nueva asignación de subsidios, la cifra de beneficiarios llegará a 38.000 hogares durante la actual administración.