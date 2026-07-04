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Bogotá entregará 5.000 nuevos subsidios para compra de vivienda

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la asignación de 5.000 nuevos subsidios del programa Mi Casa en Bogotá, con los que la ciudad alcanzará 38.000 hogares beneficiados durante la actual administración.
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Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció la entrega de 5.000 nuevos subsidios para la compra de vivienda, luego del cierre de la Feria de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP), considerada la más grande realizada hasta ahora en la capital.

El alcalde Carlos Fernando Galán informó que, hasta la fecha, 33.333 familias han accedido a una vivienda propia mediante el programa Mi Casa en Bogotá. Con la nueva asignación de subsidios, la cifra de beneficiarios llegará a 38.000 hogares durante la actual administración.

 

La feria reunió 28 constructoras, 12 entidades financieras, cinco cajas de compensación familiar y más de diez entidades del Distrito. Además, se ofrecieron más de 5.000 cupos para los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra, dirigidos a proyectos VIS y VIP en Bogotá.

Como parte de la estrategia, las personas que aún no cumplen los requisitos para acceder a un crédito hipotecario también recibieron capacitación en educación financiera, con el fin de fortalecer sus conocimientos sobre ahorro, bancarización y financiación de vivienda.

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Subsidios
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