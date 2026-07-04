La Alcaldía de Bogotá anunció la entrega de 5.000 nuevos subsidios para la compra de vivienda, luego del cierre de la Feria de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP), considerada la más grande realizada hasta ahora en la capital.
El alcalde Carlos Fernando Galán informó que, hasta la fecha, 33.333 familias han accedido a una vivienda propia mediante el programa Mi Casa en Bogotá. Con la nueva asignación de subsidios, la cifra de beneficiarios llegará a 38.000 hogares durante la actual administración.
La feria reunió 28 constructoras, 12 entidades financieras, cinco cajas de compensación familiar y más de diez entidades del Distrito. Además, se ofrecieron más de 5.000 cupos para los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra, dirigidos a proyectos VIS y VIP en Bogotá.
Como parte de la estrategia, las personas que aún no cumplen los requisitos para acceder a un crédito hipotecario también recibieron capacitación en educación financiera, con el fin de fortalecer sus conocimientos sobre ahorro, bancarización y financiación de vivienda.