El Ministerio de las Culturas publicó un proyecto de resolución que establece oficialmente el área protegida y la zona de influencia de la Estación de la Sabana, con el fin de permitir el avance de la futura avenida Mariscal Sucre, una de las obras viales más esperadas en el centro de Bogotá.

Hasta ahora, aunque la Estación de la Sabana es un Bien de Interés Cultural de la Nación desde hace varias décadas, no existía una delimitación oficial que indicara qué partes debían conservarse como patrimonio histórico y cuáles podían ser intervenidas para desarrollar obras de infraestructura.

La medida surgió a partir de una solicitud de la Alcaldía de Bogotá durante la planeación de la avenida Mariscal Sucre. Con esta delimitación, las autoridades buscan que el proyecto vial pueda ejecutarse sin afectar el valor histórico y arquitectónico del antiguo complejo ferroviario.