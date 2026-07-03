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Avanza obra vial en La Sabana tras nueva decisión del Distrito

El Gobierno publicó un proyecto de resolución que define por primera vez el área protegida de la Estación de la Sabana. La medida permitirá avanzar en la construcción de la avenida Mariscal Sucre sin poner en riesgo el patrimonio histórico.
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 El Ministerio de las Culturas publicó un proyecto de resolución que establece oficialmente el área protegida y la zona de influencia de la Estación de la Sabana, con el fin de permitir el avance de la futura avenida Mariscal Sucre, una de las obras viales más esperadas en el centro de Bogotá.

Hasta ahora, aunque la Estación de la Sabana es un Bien de Interés Cultural de la Nación desde hace varias décadas, no existía una delimitación oficial que indicara qué partes debían conservarse como patrimonio histórico y cuáles podían ser intervenidas para desarrollar obras de infraestructura.

La medida surgió a partir de una solicitud de la Alcaldía de Bogotá durante la planeación de la avenida Mariscal Sucre. Con esta delimitación, las autoridades buscan que el proyecto vial pueda ejecutarse sin afectar el valor histórico y arquitectónico del antiguo complejo ferroviario.

 

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Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con el Ministerio, la propuesta ya recibió un concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que concluyó que la obra puede realizarse siempre que se cumplan las medidas de conservación establecidas.

Para construir la nueva vía será necesario intervenir una pequeña parte del predio de la estación. El proyecto contempla la subdivisión del terreno en tres puntos específicos, lo que implicaría una afectación cercana a 290 metros cuadrados dentro de un área patrimonial de aproximadamente 74.729 metros cuadrados.

¿Qué es la avenida Mariscal Sucre?

La avenida Mariscal Sucre es un proyecto vial que busca mejorar la movilidad en el centro de Bogotá. El corredor conectará la calle 13 con la calle 6, utilizando las carreras 18 y 19, con el objetivo de descongestionar vías como la Caracas y la carrera 13.

Además de mejorar el tránsito, la obra se integrará con proyectos estratégicos como el Bronx Distrito Creativo, la Primera Línea del Metro de Bogotá y el corredor férreo regional, convirtiéndose en una pieza clave para la renovación del centro de la ciudad.

Según el Ministerio, la nueva delimitación permitirá proteger la Estación de la Sabana mientras avanza la transformación urbana de este sector de Bogotá.

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