Adoptar una mascota también puede cambiar una vida. En Bogotá, más de 70 perros y gatos rescatados esperan durante julio la oportunidad de encontrar una familia que les brinde cuidado, tiempo y un hogar definitivo.

Se trata de animales que fueron recuperados de situaciones de abandono y que ya recibieron la atención veterinaria necesaria. Ahora están listos para iniciar una nueva etapa junto a personas responsables que puedan garantizarles bienestar.

La adopción, sin embargo, no debe tomarse como una decisión impulsiva. Tener un perro o un gato implica compromiso, paciencia, recursos y disponibilidad para atender sus necesidades diarias.

Una oportunidad para darles una nueva vida

Los animales disponibles para adopción han pasado por procesos de recuperación y valoración antes de ser entregados a una familia. El objetivo es que lleguen a hogares donde puedan recibir afecto, alimentación adecuada, atención médica y un entorno seguro.

Adoptar no solo significa abrir la puerta de la casa. También implica asumir una responsabilidad a largo plazo con un ser vivo que necesita acompañamiento, estabilidad y cuidados permanentes.

Por eso, las autoridades insisten en que quienes estén interesados deben evaluar si cuentan con el tiempo, el espacio y los recursos necesarios para hacerse cargo de una mascota.

Requisitos para adoptar en Bogotá

Las personas interesadas en adoptar perros o gatos en Bogotá deben ser mayores de edad. Al momento del proceso, deberán presentar su cédula de ciudadanía, una fotocopia del documento y un recibo de servicio público que permita acreditar su residencia en la ciudad.

Durante la adopción también se realizan entrevistas y, en algunos casos, visitas domiciliarias. Estas verificaciones buscan confirmar que el entorno sea adecuado para el animal y que la familia adoptante pueda asumir el compromiso.

El propósito es garantizar que cada perro o gato llegue a un hogar responsable, donde tenga condiciones de bienestar y no vuelva a enfrentar situaciones de abandono.

¿Dónde consultar las jornadas?

En Bogotá, las jornadas y puntos de adopción son anunciados a través de las redes sociales de la Secretaría Distrital de Ambiente y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Idpyba.

Los ciudadanos también pueden consultar los canales oficiales de estas entidades para conocer fechas, ubicaciones y detalles de las jornadas programadas durante julio.

Allí se informa qué animales están disponibles, cuáles son los pasos del proceso y qué documentos deben llevar los posibles adoptantes.

Adoptar es una decisión de amor y responsabilidad

Para muchos perros y gatos rescatados, una adopción responsable representa la posibilidad de dejar atrás el abandono y comenzar una vida distinta.

Cada animal tiene una historia. Algunos han pasado por situaciones difíciles, pero con cuidado, paciencia y afecto pueden adaptarse a un nuevo hogar y convertirse en parte de una familia.

Este julio, más de 70 perros y gatos esperan en Bogotá por esa oportunidad. Darles un hogar no solo transforma su vida: también puede llenar de compañía, alegría y amor la de quienes decidan adoptarlos.