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Más de 100 pasajeros fueron aislados por brote de norovirus en un crucero de EE. UU.

Un total de 102 pasajeros y 23 tripulantes presentaron síntomas gastrointestinales durante un viaje de 20 días entre Alaska y Canadá. La embarcación fue desinfectada antes de continuar su recorrido.
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Un presunto brote de norovirus obligó a aislar a 102 pasajeros y 23 tripulantes del crucero Ruby Princess durante un recorrido de 20 días entre Alaska y Canadá.

Según los Centers for Disease Control and Prevention, los viajeros comenzaron a presentar síntomas como vómito, diarrea, náuseas y dolor abdominal, por lo que se activaron los protocolos sanitarios al superar el 3 % de pasajeros enfermos.

La tripulación aisló a las personas afectadas, reforzó las labores de limpieza y mantuvo comunicación permanente con el CDC para controlar la situación.


 

El crucero llegó el 2 de julio a San Francisco, donde fue sometido a una desinfección integral antes de iniciar un nuevo viaje con destino a Alaska.

Las autoridades explicaron que el norovirus es uno de los virus gastrointestinales más contagiosos y suele propagarse con facilidad en lugares cerrados y con alta concentración de personas, como los cruceros. Aunque los síntomas generalmente desaparecen entre uno y tres días, recomiendan acudir al médico si se presentan signos de deshidratación.

Este es el tercer brote de norovirus registrado este año en un crucero de la compañía Princess Cruises.

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