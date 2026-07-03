Más de 100 pasajeros fueron aislados por brote de norovirus en un crucero de EE. UU.

Un presunto brote de norovirus obligó a aislar a 102 pasajeros y 23 tripulantes del crucero Ruby Princess durante un recorrido de 20 días entre Alaska y Canadá.

Según los Centers for Disease Control and Prevention, los viajeros comenzaron a presentar síntomas como vómito, diarrea, náuseas y dolor abdominal, por lo que se activaron los protocolos sanitarios al superar el 3 % de pasajeros enfermos.

La tripulación aisló a las personas afectadas, reforzó las labores de limpieza y mantuvo comunicación permanente con el CDC para controlar la situación.



