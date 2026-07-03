Aunque el Metro de Bogotá todavía no entra en operación, miles de ciudadanos ya tienen asegurado un lugar en el primer recorrido oficial. La Secretaría Distrital de Hacienda comenzó la entrega de una tarjeta conmemorativa que permitirá realizar un viaje gratuito durante la inauguración de la Línea 1.

El reconocimiento está dirigido únicamente a quienes realizaron el Aporte Voluntario al momento de pagar algunos de estos impuestos distritales:

* Impuesto Predial: aportar un 10 % adicional sobre el valor del impuesto.

* Impuesto de Vehículos: aportar un 10 % adicional.

* Impuesto de Industria y Comercio (ICA): realizar un aporte voluntario del 3 %, 5 % o 10 %.