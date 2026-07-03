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Bogotanos podrían asegurar un cupo para el primer viaje del Metro: así puede obtener este beneficio

Más de 21.900 ciudadanos recibirán una tarjeta conmemorativa que les permitirá viajar gratis en el recorrido inaugural de la Línea 1 del Metro. El beneficio es exclusivo para quienes realizaron el Aporte Voluntario al pagar sus impuestos.
Metro
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Aunque el Metro de Bogotá todavía no entra en operación, miles de ciudadanos ya tienen asegurado un lugar en el primer recorrido oficial. La Secretaría Distrital de Hacienda comenzó la entrega de una tarjeta conmemorativa que permitirá realizar un viaje gratuito durante la inauguración de la Línea 1.

El reconocimiento está dirigido únicamente a quienes realizaron el Aporte Voluntario al momento de pagar algunos de estos impuestos distritales:

* Impuesto Predial: aportar un 10 % adicional sobre el valor del impuesto.
* Impuesto de Vehículos: aportar un 10 % adicional.
* Impuesto de Industria y Comercio (ICA): realizar un aporte voluntario del 3 %, 5 % o 10 %.

 

Tarjeta metro
Créditos:
Kienyke

Quienes realizaron este pago no necesitan hacer ningún trámite adicional, inscribirse o participar en sorteos. La Secretaría de Hacienda entregará la tarjeta directamente a los 21.950 beneficiarios registrados.

¿Cuándo comenzará a operar el Metro de Bogotá?

La entrega de estas tarjetas coincide con el avance de las obras de la Línea 1, que ya supera el 75 % de ejecución.

Actualmente continúan los trabajos en el viaducto elevado y las pruebas iniciales de los trenes, mientras que la entrada en operación para pasajeros se mantiene proyectada para marzo de 2028.

La primera línea tendrá una longitud de 23,9 kilómetros y conectará el Patio Taller, en la localidad de Bosa, con la calle 72, atravesando varios sectores estratégicos de la capital.

Metro
Créditos:
Alcaldía de Bogotá
Metro Bogotá
Impuesto predial
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