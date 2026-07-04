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Los Fabulosos Cadillacs estrenarán el estadio de Techo como escenario de conciertos

La banda argentina será la encargada de inaugurar el estadio de Techo como nuevo escenario para espectáculos musicales en Bogotá. El concierto se realizará el próximo 17 de octubre, en el marco de la celebración de sus 40 años de trayectoria.
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El estadio de Techo, ubicado en la localidad de Kennedy, abrirá una nueva etapa como escenario para grandes espectáculos musicales. La banda argentina Los Fabulosos Cadillacs ofrecerá allí el primer concierto de su historia el próximo 17 de octubre, como parte de la celebración de sus 40 años de carrera.

El evento marca el inicio de una apuesta para ampliar la oferta de escenarios destinados a la música en vivo en Bogotá. La iniciativa es impulsada por Páramo Presenta y la Alcaldía de Bogotá, con el propósito de descentralizar los grandes conciertos y acercarlos a los habitantes del sur de la ciudad.

 

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Los organizadores destacaron que la elección del estadio de Techo busca convertir este escenario, tradicionalmente ligado al deporte, en una nueva alternativa para recibir espectáculos de talla internacional.

Las entradas estarán disponibles en varias localidades, con precios que van desde $240.000 hasta $540.000, según el sector y la etapa de venta. Además, algunas graderías estarán habilitadas para el ingreso de menores de edad.

Con este concierto, Bogotá suma un nuevo espacio para la realización de eventos masivos, ampliando las opciones para artistas y asistentes en diferentes zonas de la capital.

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