El estadio de Techo, ubicado en la localidad de Kennedy, abrirá una nueva etapa como escenario para grandes espectáculos musicales. La banda argentina Los Fabulosos Cadillacs ofrecerá allí el primer concierto de su historia el próximo 17 de octubre, como parte de la celebración de sus 40 años de carrera.

El evento marca el inicio de una apuesta para ampliar la oferta de escenarios destinados a la música en vivo en Bogotá. La iniciativa es impulsada por Páramo Presenta y la Alcaldía de Bogotá, con el propósito de descentralizar los grandes conciertos y acercarlos a los habitantes del sur de la ciudad.