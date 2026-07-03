Al haberse alcanzado el acuerdo durante la etapa de imputación, el ente acusador aplicó una rebaja del 50 %, beneficio contemplado por la ley para este tipo de procesos.

La investigación señala a Luis Mariano Díaz como uno de los principales implicados

El proceso judicial se originó por la denuncia presentada por Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien, según la investigación, fue sacado por la fuerza de su vivienda y trasladado hasta un inmueble ubicado en el barrio Las Granjas, en Barranquilla.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima permaneció retenida durante varias horas mientras era golpeada y presionada para que su familia entregara una suma de dinero relacionada, presuntamente, con una deuda derivada de préstamos informales bajo la modalidad conocida como 'gota a gota'.

Durante la audiencia, el ente investigador sostuvo que Luis Mariano Díaz tuvo una participación determinante en los hechos. Según la acusación, el hijo del recordado cantante llegó al lugar donde permanecía retenida la víctima, asumió el control de la situación y, presuntamente, la agredió con la cacha de un arma de fuego mientras exigía el pago del dinero reclamado.

Con este preacuerdo, el proceso judicial entra en una nueva etapa, en la que un juez deberá revisar y decidir si avala los términos pactados entre la Fiscalía y los procesados.}

Luis Mariano Díaz es hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz y de la médica Betsy Liliana Díaz. Además, es hermano de la empresaria e influencer Lily Díaz.