Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el proceso que enfrenta por los delitos de secuestro y presunta tortura contra un hombre en Barranquilla. El acuerdo también cobija a otros cinco procesados vinculados al mismo caso.
La decisión fue anunciada al término de la audiencia de imputación de cargos por el fiscal delegado ante jueces del circuito, Rodrigo Restrepo, quien explicó que el consenso fue construido junto con los abogados defensores y los implicados antes de finalizar la diligencia judicial.
Como resultado del preacuerdo, los seis procesados aceptarían una condena de 70 meses de prisión, equivalente a cinco años y diez meses. Según explicó la Fiscalía, la pena se calculó tomando como base la sanción mínima de 128 meses prevista para el delito de secuestro simple, a la que se sumaron 12 meses por el concurso con el delito de tortura, para un total de 140 meses.
Al haberse alcanzado el acuerdo durante la etapa de imputación, el ente acusador aplicó una rebaja del 50 %, beneficio contemplado por la ley para este tipo de procesos.
La investigación señala a Luis Mariano Díaz como uno de los principales implicados
El proceso judicial se originó por la denuncia presentada por Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien, según la investigación, fue sacado por la fuerza de su vivienda y trasladado hasta un inmueble ubicado en el barrio Las Granjas, en Barranquilla.
De acuerdo con la Fiscalía, la víctima permaneció retenida durante varias horas mientras era golpeada y presionada para que su familia entregara una suma de dinero relacionada, presuntamente, con una deuda derivada de préstamos informales bajo la modalidad conocida como 'gota a gota'.
Durante la audiencia, el ente investigador sostuvo que Luis Mariano Díaz tuvo una participación determinante en los hechos. Según la acusación, el hijo del recordado cantante llegó al lugar donde permanecía retenida la víctima, asumió el control de la situación y, presuntamente, la agredió con la cacha de un arma de fuego mientras exigía el pago del dinero reclamado.
Con este preacuerdo, el proceso judicial entra en una nueva etapa, en la que un juez deberá revisar y decidir si avala los términos pactados entre la Fiscalía y los procesados.}
Luis Mariano Díaz es hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz y de la médica Betsy Liliana Díaz. Además, es hermano de la empresaria e influencer Lily Díaz.