El vallenato está de luto tras el fallecimiento de Bertha Rosario Mejía Acosta, recordada como el primer gran amor de Diomedes Díaz y madre de su hija mayor, Rosa Elvira Díaz Mejía. Bertha murió en la madrugada de este martes en Valledupar.

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Según el diario El Pilón, de Valledupar, falleció hacia las 3:00 de la mañana en la Clínica del Cesar, donde permanecía hospitalizada por complicaciones derivadas de una neumonía.

¿Quién era Bertha, el primer amor de Diomedes Díaz?

Nacida en La Junta, La Guajira, Bertha conoció a Diomedes cuando ambos eran muy jóvenes, en los primeros años de la carrera del cantante. Su relación se prolongó durante cinco años y marcó una etapa decisiva en la vida del artista.

De acuerdo con una crónica del periodista Juan Rincón Vanegas, el romance comenzó durante un carnaval en La Junta, cuando Diomedes la sorprendió con un beso. Aunque la madre de Bertha se oponía al noviazgo porque consideraba que el joven era un "pelao parrandero sin futuro", la pareja continuó viéndose en secreto.

De esa relación nació Rosa Elvira Díaz Mejía, la primera hija del intérprete, cuando él tenía apenas 17 años.