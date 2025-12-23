Inicio
Entretenimiento

Última esposa de Diomedes comparte mensaje en aniversario de su muerte

Mar, 23/12/2025 - 09:39
Consuelo Martínez, la última esposa de Diomedes Díaz, compartió un desgarrador mensaje al cumplirse 12 años de la muerte del cantante.
Consuelo Martínez comparte mensaje a Diomedes
Créditos:
Redes sociales

El legado de Diomedes Díaz, máximo exponente del vallenato y conocido como el Cacique de La Junta, sigue más vivo que nunca en la memoria colectiva de Colombia. Aunque ya se cumplen 12 años de su fallecimiento, su nombre continúa resonando en la música, en sus seguidores y en los recuerdos de quienes compartieron su vida. En esta ocasión, fue su última esposa, Consuelo Martínez, quien tocó fibras profundas con un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Diomedes Díaz, nacido el 26 de mayo de 1957 en La Junta, La Guajira, dejó una huella imborrable en la historia del vallenato. Más allá de su prolífica carrera musical, su vida personal también fue ampliamente conocida. A lo largo de los años, el cantante tuvo 21 hijos reconocidos, fruto de distintas relaciones, pero fue con Consuelo Martínez con quien compartió sus últimos años.

A través de su cuenta de Instagram, Martínez recordó al artista con palabras cargadas de nostalgia, amor y fortaleza. En su mensaje, confesó que la vida cambió por completo desde la partida del cantante y que aprender a vivir sin él ha sido un proceso marcado por el dolor, pero también por la resiliencia.

La viuda del ‘Cacique’ habló de cómo encontró en sus hijos la manera de seguir adelante, asegurando que en ellos ha vuelto a ver reflejada la esencia de Diomedes. También destacó que, aunque ha enfrentado sola muchas decisiones y momentos difíciles, nunca se ha sentido completamente desamparada, gracias al apoyo de personas cercanas y a la fuerza que fue construyendo con el tiempo.

El mensaje, lejos de dramatismos, fue interpretado por los seguidores del vallenatero como un homenaje sincero y respetuoso, en el que Consuelo Martínez dejó claro que ha honrado el nombre, el amor y la familia que formó junto al artista.

Creado Por
Kienyke.com
Diomedes Díaz
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
David Ballén apuesta por el Senado con un llamado a unir a Colombia
David Ballén, candidato al Senado.
El exconcejal de Bogotá y candidato del Frente Amplio Unitario propone diálogo, control político serio y reformas técnicas para superar la polarización del país.
Radar K
Oro a 4.400 dólares: el metal que revela el miedo del mundo
Radar K
Cuando el oro alcanza estos niveles, el mundo no celebra: se repliega. El brillo del metal no habla de abundancia, sino de cautela.
Entretenimiento
Última esposa de Diomedes comparte mensaje en aniversario de su muerte
Consuelo Martínez comparte mensaje a Diomedes
Consuelo Martínez, la última esposa de Diomedes Díaz, compartió un desgarrador mensaje al cumplirse 12 años de la muerte del cantante.
Entretenimiento
Alerta habla del complejo motivo por el que se va del país
Alerta se va del país
Ricardo Lozano 'Alerta' anunció en sus redes sociales que deja Colombia para vivir una temporada en el extranjero.