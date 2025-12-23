El legado de Diomedes Díaz, máximo exponente del vallenato y conocido como el Cacique de La Junta, sigue más vivo que nunca en la memoria colectiva de Colombia. Aunque ya se cumplen 12 años de su fallecimiento, su nombre continúa resonando en la música, en sus seguidores y en los recuerdos de quienes compartieron su vida. En esta ocasión, fue su última esposa, Consuelo Martínez, quien tocó fibras profundas con un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Diomedes Díaz, nacido el 26 de mayo de 1957 en La Junta, La Guajira, dejó una huella imborrable en la historia del vallenato. Más allá de su prolífica carrera musical, su vida personal también fue ampliamente conocida. A lo largo de los años, el cantante tuvo 21 hijos reconocidos, fruto de distintas relaciones, pero fue con Consuelo Martínez con quien compartió sus últimos años.

A través de su cuenta de Instagram, Martínez recordó al artista con palabras cargadas de nostalgia, amor y fortaleza. En su mensaje, confesó que la vida cambió por completo desde la partida del cantante y que aprender a vivir sin él ha sido un proceso marcado por el dolor, pero también por la resiliencia.

La viuda del ‘Cacique’ habló de cómo encontró en sus hijos la manera de seguir adelante, asegurando que en ellos ha vuelto a ver reflejada la esencia de Diomedes. También destacó que, aunque ha enfrentado sola muchas decisiones y momentos difíciles, nunca se ha sentido completamente desamparada, gracias al apoyo de personas cercanas y a la fuerza que fue construyendo con el tiempo.

El mensaje, lejos de dramatismos, fue interpretado por los seguidores del vallenatero como un homenaje sincero y respetuoso, en el que Consuelo Martínez dejó claro que ha honrado el nombre, el amor y la familia que formó junto al artista.