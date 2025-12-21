Sofía Osío responde si participaría en Miss Universo

KienyKe: ¿Cómo se dio esta alianza con Ollie?

Sofía Osío: Hay una agencia de marketing en Brasil que me contactó porque vio en mí un perfil muy parecido que de pronto se podía identificar con la marca de Ollie y empecé haciendo contenido de redes sociales y yo hice click con ellos de inmediato, me enamoré de los productos, me enamoré de la marca y creo que ellos se enamoraron de mí que me volvieron a contactar para que fuera la imagen de la primera campaña de Ollie en Colombia.

KyK: ¿Qué has aprendido desde que trabajas con esta marca?

SO: Yo creo que la importancia del cuidado de la piel, que para mí siempre ha sido primordial, pero con Ollie he aprendido que, ya de por sí yo tenía como parte de mi rutina el tema de las cremas hidratantes, pero la verdad es que yo el bloqueador no lo utilizaba mucho, con Ollie lo he aprendido a amar por el simple hecho de que no me tengo que maquillar, o sea, para mí es literal lo más fácil del mundo coger la barrita, echármela, estoy maquillada y protegida al mismo tiempo, o sea, es espectacular.

KyK: ¿Cuál dirías que es tu truco más importante de belleza?

SO: Ahora mismo es lo que ya venía diciendo, el cuidado de la piel, tener una rutina identificada, clara y saber qué es lo que para tu piel funciona, porque yo antes había una época que yo me inventaba cualquier cosa y veía algo que estaba de moda y lo usaba porque sí, porque estaba de moda, pero había cosas que de pronto me brotaban la piel, que no me funcionaban a mí. Entonces, identificar cuáles son esos productos y qué es lo a tu piel le da bienestar.

KyK: ¿Qué has hecho desde que entregaste la corona de Señorita Colombia?

SO: Desde que entregué la corona el año pasado en noviembre he estado sin parar, gracias a Dios. He estado por fuera aquí en Colombia, yo siempre soy muy agradecida del trabajo que tengo en Colombia, pero quise buscar otras oportunidades por fuera. Estuve viviendo, haciendo una temporada de modelaje en Milán y pude firmar con una agencia y caminar en Milan Fashion Week por primera vez en mi vida, entonces eso también me tiene súper feliz y súper animada. Ahora mismo es diciembre, entonces ya la temporada de trabajo bajó un poquito, más en Europa, me devolví a Colombia y ahora mismo estoy haciendo una temporada aquí porque obviamente también hay que aprovechar diciembre con la familia y ya estar un poquito más descansada.

KyK: ¿Qué opinas del desempeño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

SO: Tuve la oportunidad de conocer a Vane en ColombiaModa y la verdad enseguida me di cuenta, porque yo soy mucho de las energías de las personas, y apenas hablé con ella, conecté de una, me pareció una mujer divina, muy madura, segura de sí misma. Entonces, la verdad es que siento que lo hizo muy bien, la mujer dio todo de sí y eso se notó en cada salida que tuvo en Tailandia.

KyK: ¿Qué opinas de que Catalina Duque haya ganado Miss International?

SO: Yo estoy que brinco de la emoción por Cata, porque además de que era su sueño representarnos en ese concurso en específico, de verdad que para el Concurso Nacional de Belleza es grandísimo, la exposición que hemos tenido gracias a ese triunfo, y espero que sigamos teniendo la misma línea de representantes porque siento que ese concurso es muy parecido al Concurso nacional de belleza, es muy cultural, es muy lindo, es muy de compañerismo, se preocupa mucho la organización por las candidatas.

KyK: ¿Participarías en Miss Universo?

SO: La verdad es que, en estos momentos, estoy enfocada en muchos otros proyectos y yo tuve 2 años como Señorita Colombia, entonces, la verdad, fueron 2 años en los que tuve pausados muchos proyectos que tengo en mi vida, no me arrepiento de nada, lo volvería a repetir 1000 veces, haría esos 2 años una y 10.000 veces más, pero sí tuve que pausar muchas cosas que también me sueño desde muy chiquitica. Entonces, pues en estos momentos tengo pausado ese ese tema, no pausado, pero yo nunca digo nunca, yo sé que los planes de Dios son perfectos y si la oportunidad llega, así que vamos a ver qué pasa.