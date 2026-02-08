Asesinan a dos subintendentes de la Policía en Anorí, Antioquia

La Policía Nacional de Colombia confirmó el asesinato de dos de sus uniformados en hechos registrados durante la madrugada de este lunes en el municipio de Anorí, nordeste del departamento de Antioquia. Las víctimas fueron identificadas como los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez.

De acuerdo con el reporte oficial, los dos policías integraban una patrulla de vigilancia y se encontraban realizando labores de control y verificación de establecimientos comerciales cuando fueron atacados de manera violenta. El crimen habría sido perpetrado por estructuras armadas ilegales con presencia en la jurisdicción, según las primeras hipótesis de las autoridades.

El hecho generó conmoción entre la comunidad y representa, según la institución, una grave afectación a la seguridad y tranquilidad de los habitantes del municipio y de la región.

Rechazo institucional y luto nacional

La Policía Nacional expresó un rechazo “contundente, categórico y absoluto” frente a este atentado, al que calificó como un acto criminal que enluta no solo a la institución, sino a todo el país. En su pronunciamiento, destacó que los subintendentes asesinados cumplían con su deber constitucional, protegiendo la convivencia, la democracia y la vida de los ciudadanos.

“Cada día, miles de hombres y mujeres policías salen de sus hogares con vocación de servicio para cumplirle a Colombia. Es inaceptable que hechos violentos sigan dejando familias destruidas y comunidades afectadas”, señaló la institución.