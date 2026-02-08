Show del Super Bowl 2026: guía completa de artistas y horario

El Super Bowl LX, que se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no solo será el centro del deporte estadounidense, sino también del espectáculo global. La NFL apostó por Bad Bunny como el artista encargado del Halftime Show, una elección que confirma el peso cultural del músico puertorriqueño en la industria del entretenimiento.

El encuentro enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en una jornada que será seguida por millones de espectadores en todo el mundo.

La presentación llega apenas una semana después de que Bad Bunny se convirtiera en uno de los grandes protagonistas de los Premios Grammy, donde obtuvo tres galardones, incluido el de Mejor Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”. Este reconocimiento consolidó su posición como uno de los artistas más influyentes del momento y elevó la expectativa alrededor de su actuación en el Super Bowl.

La confirmación del artista como figura central del espectáculo generó reacciones encontradas en Estados Unidos. Sectores conservadores cuestionaron su participación, recordando que el cantante excluyó a ese país de su gira mundial, argumentando preocupación por posibles redadas del ICE durante sus conciertos.

Pese a la controversia, la NFL mantuvo su decisión y destacó la relevancia global del artista para una audiencia diversa y multicultural.

La transmisión del Super Bowl LX comenzará a las 6:00 p. m. (hora de Miami). En la ceremonia de apertura, la banda Green Day será la encargada de dar inicio al evento, seguida por la interpretación del himno nacional de Estados Unidos a cargo de Charlie Puth.