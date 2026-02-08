¿Cómo ver el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha consolidado, con el paso de los años, como uno de los espectáculos musicales más importantes del mundo. Lo que en sus inicios fue solo una pausa deportiva, hoy es un evento global capaz de marcar tendencias, romper récords de audiencia y generar conversación en todos los continentes.

Artistas legendarios como Prince, Madonna, Beyoncé, Shakira y Rihanna han dejado huella sobre este escenario, convirtiendo el halftime show en un fenómeno cultural que trasciende el fútbol americano. En ese contexto, la elección de Bad Bunny como artista principal del Super Bowl 2026 no solo confirma su éxito comercial, sino que evidencia el crecimiento imparable de la música latina en la industria del entretenimiento global.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: un hito para la música latina

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX representa un momento histórico. El artista puertorriqueño, recientemente ganador del Grammy al Álbum del Año, se convierte en uno de los exponentes latinos más importantes en liderar este espectáculo, reafirmando su estatus como figura clave de la música mundial.

Según ha adelantado el propio cantante, su presentación será una celebración de la cultura latina, con una puesta en escena vibrante, cargada de baile, identidad y energía, elementos que han definido su carrera y lo han conectado con millones de seguidores alrededor del mundo.