Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Aunque en los últimos años había enfocado su imagen en su faceta como empresaria —consolidándose como una de las figuras más visibles del mercado de productos capilares en Colombia—, sus problemas judiciales siguen marcando su presente y el de su familia.

La creadora de contenido, que saltó a la fama por el viral “Epa Colombia” y por su constante presencia en redes sociales, completa ya más de un año privada de la libertad, tras ser condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Una captura que sorprendió al país

La captura de ‘Epa Colombia’ causó impacto a nivel nacional, especialmente por el éxito que había alcanzado como empresaria, al punto de ser apodada como la reina de las keratinas. Muchos pensaron que, tras la sentencia, se lograría un acuerdo judicial que le permitiera enfrentar su condena bajo otras condiciones, pero dicha posibilidad no se concretó.

Actualmente, Daneidy Barrera cumple su condena en la Escuela de Carabineros de la Policía, mientras su equipo legal continúa explorando alternativas jurídicas para obtener algún beneficio o revisión del caso.

El clamor de su madre y el impacto familiar

En una de sus apariciones más recientes, Martha Rojas, madre de ‘Epa Colombia’, expresó públicamente su inconformidad con el proceso judicial y recordó el profundo amor que su hija siente por Daphne Samara, la pequeña hija de la empresaria, con quien pudo compartir solo sus primeros meses de vida.

“Qué tanto mal le han hecho a mi hija separándola de su princesa, de la empresa, qué injusticia tan grande”, expresó Rojas, visiblemente afectada. Además, cuestionó la demora en la resolución de una nueva tutela interpuesta el 1 de agosto de 2025, la cual se encuentra actualmente en manos de conjueces.

Según la madre de la influenciadora, la familia mantiene la esperanza de que esta acción legal permita una pronta solución y eventualmente la libertad de Daneidy. “Esperamos ellos den pronta solución y mi hija pueda tener su libertad porque el tiempo con su princesa no se recupera. La justicia divina tarda, pero llega”, afirmó.