Bogotá celebrará el Año Nuevo Chino 2026 con festival gratuito

Así lo explicó Ingrid Chávez, presidenta de la Cámara Colombo China, quien aseguró que la organización del evento representa un desafío de gran escala. “Los preparativos para este evento suelen tomar varios meses, y este año aún más, porque implica coordinación institucional, logística, seguridad, artistas y una comunidad cada vez más involucrada”, señaló.

Chávez recordó que el Año Nuevo Chino en Colombia se celebra desde hace más de una década, inicialmente en espacios pequeños y dirigidos principalmente a la comunidad china. Sin embargo, en los últimos años el enfoque ha cambiado de manera significativa.

“Desde hace tres o cuatro años, tanto la embajada como los ciudadanos chinos quieren compartir estas tradiciones con los colombianos, que entiendan qué se celebra y por qué”, explicó. Ese crecimiento ha convertido el festival en un evento masivo, abierto al público general y con mayor presencia cultural, artística y gastronómica.

El significado del Año del Caballo de Fuego

La edición de 2026 estará marcada por el Año del Caballo de Fuego, una figura del horóscopo chino cargada de simbolismo. Según Chávez, este signo representa “energía, movimiento, libertad y éxito, pero un éxito logrado con esfuerzo y trabajo duro”.

La presidenta de la Cámara Colombo China agregó que se trata de un año asociado a la vitalidad, el dinamismo, la comunicación y el mérito personal, una energía que, según dijo, “sirve para lanzar nuevos proyectos, expandir redes e internacionalizar negocios, algo clave en la relación entre Colombia y China”.

El festival estará dividido en tres grandes zonas. En la zona comercial, los asistentes podrán encontrar artesanías y souvenirs del Año del Caballo, además de una apuesta por el intercambio económico. “Este año vamos a tener emprendimientos colombianos y, por primera vez, empresas chinas vendiendo y exhibiendo sus productos, como marcas de carros y celulares”, indicó Chávez.