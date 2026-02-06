Bogotá celebrará el Año Nuevo Chino 2026 con festival gratuito

La celebración del Año Nuevo Chino en Bogotá se prepara para una de sus ediciones más ambiciosas. El Festival de Primavera 2026, organizado por la Cámara Colombo China y la Embajada de China, se realizará el sábado 7 de febrero en el Parque de los Novios, con una programación ampliada que busca acercar las tradiciones chinas a la ciudadanía colombiana.
Así lo explicó Ingrid Chávez, presidenta de la Cámara Colombo China, quien aseguró que la organización del evento representa un desafío de gran escala. “Los preparativos para este evento suelen tomar varios meses, y este año aún más, porque implica coordinación institucional, logística, seguridad, artistas y una comunidad cada vez más involucrada”, señaló.
Chávez recordó que el Año Nuevo Chino en Colombia se celebra desde hace más de una década, inicialmente en espacios pequeños y dirigidos principalmente a la comunidad china. Sin embargo, en los últimos años el enfoque ha cambiado de manera significativa.
“Desde hace tres o cuatro años, tanto la embajada como los ciudadanos chinos quieren compartir estas tradiciones con los colombianos, que entiendan qué se celebra y por qué”, explicó. Ese crecimiento ha convertido el festival en un evento masivo, abierto al público general y con mayor presencia cultural, artística y gastronómica.
El significado del Año del Caballo de Fuego
La edición de 2026 estará marcada por el Año del Caballo de Fuego, una figura del horóscopo chino cargada de simbolismo. Según Chávez, este signo representa “energía, movimiento, libertad y éxito, pero un éxito logrado con esfuerzo y trabajo duro”.
La presidenta de la Cámara Colombo China agregó que se trata de un año asociado a la vitalidad, el dinamismo, la comunicación y el mérito personal, una energía que, según dijo, “sirve para lanzar nuevos proyectos, expandir redes e internacionalizar negocios, algo clave en la relación entre Colombia y China”.
El festival estará dividido en tres grandes zonas. En la zona comercial, los asistentes podrán encontrar artesanías y souvenirs del Año del Caballo, además de una apuesta por el intercambio económico. “Este año vamos a tener emprendimientos colombianos y, por primera vez, empresas chinas vendiendo y exhibiendo sus productos, como marcas de carros y celulares”, indicó Chávez.
La zona cultural contará con actividades familiares como caligrafía china, origami, cerámica, corte de papel y espacios para conocer el zodiaco chino según el año de nacimiento. Mientras tanto, la zona gastronómica combinará restaurantes chinos con propuestas de gastronomía colombiana, en un ejercicio de integración cultural.
Danzas tradicionales y actividades interactivas
Uno de los momentos más esperados será el inicio de las danzas del dragón y del león, previstas alrededor de las 10:00 de la mañana. “Ese momento marca el inicio de las danzas de abundancia, prosperidad y buena energía”, afirmó Chávez, quien confirmó la presencia del cuerpo diplomático chino en Colombia.
Durante la jornada también habrá presentaciones de artistas chinos residentes en el país y actividades participativas como clases de taichí, kung-fu y artes marciales.
Para la presidenta de la Cámara Colombo China, el festival busca dejar un mensaje claro. “Celebrarlo en Bogotá refuerza la relación bilateral no solo a nivel diplomático, sino con la ciudadanía más cercana”, aseguró. Añadió que el evento apunta a promover la diversidad cultural, la cooperación internacional y las relaciones de largo plazo, valores centrales en la cultura china.
El Festival de Primavera se realizará el sábado 7 de febrero, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., en el Parque de los Novios, con entrada libre. “Es un evento familiar, gratuito e incluyente”, precisó Chávez, aunque aclaró que no se permitirá el ingreso de mascotas por las normas del parque.
La recomendación final de la organización es llegar temprano, debido a la alta asistencia registrada en ediciones anteriores y a la programación continua durante todo el día.