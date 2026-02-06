EE. UU. entrega vehículos blindados al Ejército tras reunión de Petro y Trump

El Ejército Nacional de Colombia incorporó este viernes once nuevos vehículos blindados a su capacidad operativa, en una entrega que fortalece las acciones contra grupos armados ilegales y el narcotráfico. La dotación hace parte de los compromisos en materia de cooperación en defensa asumidos tras la reunión sostenida el pasado martes en la Casa Blanca entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
El acto protocolario se llevó a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el centro del país, y contó con la presencia del comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez, así como del encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.
Vehículos ASV M1117 se suman al proceso de modernización
Los automotores entregados corresponden a vehículos blindados ASV M1117 Guardián, diseñados para operaciones tácticas y de protección en zonas de alto riesgo. De acuerdo con información oficial del Ejército, estas unidades se integran a las 145 ya desplegadas en distintas regiones del territorio nacional como parte del proceso de modernización de la fuerza.
La incorporación busca mejorar la movilidad, seguridad y capacidad de respuesta de las tropas en áreas afectadas por la presencia de estructuras armadas ilegales.
La entrega se realizó en el marco del Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, un mecanismo de cooperación que ha permitido a Colombia financiar en los últimos años helicópteros, vehículos blindados y sistemas estratégicos orientados a la lucha contra el crimen organizado.
Este esquema ha sido uno de los pilares de la cooperación bilateral en seguridad, especialmente en operaciones contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.
El evento marcó además uno de los últimos actos públicos de John McNamara como encargado de Negocios de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, cargo que ocupa desde el 1 de febrero de 2025, tras reemplazar a Francisco Palmieri, en medio de la demora en la designación de un nuevo embajador.
Con más de 20 años de trayectoria diplomática, cuatro asignaciones en Colombia y formación como veterano del Ejército de Estados Unidos y egresado de la Academia Militar de West Point, McNamara ha tenido un rol clave en la relación bilateral, incluso durante la reciente crisis entre Washington y Bogotá.
La Embajada de Estados Unidos confirmó que el funcionario dejará su cargo la próxima semana, tras anunciar oficialmente su jubilación.
*Hecha con información de EFE*