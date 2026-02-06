EE. UU. entrega vehículos blindados al Ejército tras reunión de Petro y Trump

El Ejército Nacional de Colombia incorporó este viernes once nuevos vehículos blindados a su capacidad operativa, en una entrega que fortalece las acciones contra grupos armados ilegales y el narcotráfico. La dotación hace parte de los compromisos en materia de cooperación en defensa asumidos tras la reunión sostenida el pasado martes en la Casa Blanca entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el centro del país, y contó con la presencia del comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez, así como del encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Vehículos ASV M1117 se suman al proceso de modernización

Los automotores entregados corresponden a vehículos blindados ASV M1117 Guardián, diseñados para operaciones tácticas y de protección en zonas de alto riesgo. De acuerdo con información oficial del Ejército, estas unidades se integran a las 145 ya desplegadas en distintas regiones del territorio nacional como parte del proceso de modernización de la fuerza.

La incorporación busca mejorar la movilidad, seguridad y capacidad de respuesta de las tropas en áreas afectadas por la presencia de estructuras armadas ilegales.