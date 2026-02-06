Inicio
Mundo

Llegan 101 deportados de EE. UU. en vuelo humanitario a Colombia

Vie, 06/02/2026 - 13:58
Un vuelo humanitario de la FAC trajo 101 deportados desde EE. UU. El Gobierno anunció cerca de 20 vuelos y pidió retornos sin esposas.
EE. UU. deporta 101 colombianos: llega vuelo humanitario
Créditos:
Cancillería de Colombia

El Gobierno colombiano recibió a 101 ciudadanos deportados desde Estados Unidos. Llegaron en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), según informó la Cancillería.
De ese grupo, hay 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que tuvieron acompañamiento integral para garantizar un retorno seguro y digno.

Cómo fue el operativo de llegada

Según lo divulgado por la Cancillería, la mayoría bajó del avión con chándales grises de los centros de detención donde estaban recluidos en Estados Unidos y con sacos plásticos con sus pertenencias.
En la pista los esperaban tres autobuses para el traslado. El operativo se coordinó entre la FAC y las autoridades migratorias. La escena dice dos cosas: el regreso no fue individual, sino en grupo, y el Estado organizó el movimiento desde el primer minuto.

El acuerdo para más vuelos

La canciller Rosa Villavicencio anunció la semana pasada un acuerdo entre Bogotá y Estados Unidos para hacer cerca de veinte vuelos de repatriación, a razón de uno semanal. La lógica es escalonada: personas que ya tienen resolución de expulsión salen en un esquema regular, no en operaciones aisladas.
Eso le pone calendario al tema. También obliga a que el Estado sostenga, semana a semana, el dispositivo de recepción, traslado y atención.

La regla de fondo: retorno sin esposas

Villavicencio reiteró una línea roja: Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados. El argumento oficial es directo: son personas con situación migratoria irregular, no delincuentes, y por eso el trato debe ajustarse a estándares de dignidad.
Aquí el punto no es retórico. En la práctica, esa condición define cómo se ejecutan los vuelos y cómo se mide el cumplimiento del acuerdo.

¿Qué está en juego?

El Gobierno busca evitar que la repatriación se convierta en otro frente de tensión con Estados Unidos. Ya pasó una vez: hace un año, el presidente Gustavo Petro se negó a recibir un avión por el trato a los deportados, y el presidente estadounidense Donald Trump respondió con aranceles del 25 % a productos colombianos y con la suspensión temporal de visados en Bogotá. Luego esas medidas se revirtieron tras gestiones diplomáticas.
Con el esquema de vuelos semanales, la presión se mueve a un terreno operativo: que el retorno sea ordenado, sin escenas de humillación, y sin que el tema vuelva a escalar a sanciones.

 

Creado Por
Agencia EFE
Estados Unidos
Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Bogotá celebrará el Año Nuevo Chino 2026 con festival gratuito
El Festival de Primavera llega este 7 de febrero al Parque de los Novios.
El Festival de Primavera llega este 7 de febrero al Parque de los Novios con danzas, gastronomía, cultura china y entrada libre para toda la familia.
Colombia
Confirman dos muertos en mina de Guachetá tras explosión por gas
Confirman dos muertos en mina de Gachetá
Autoridades reportan el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la mina Mata Siete, en Guachetá, Cundinamarca. Continúan las labores de rescate.
Colombia
Nuevo frente frío traerá más lluvias y vientos fuertes a Colombia
Ideam advierte por un nuevo frente frío que intensificará lluvias, vientos y oleaje en varias regiones.
Ideam advierte por un nuevo frente frío que intensificará lluvias, vientos y oleaje en varias regiones. Autoridades emiten recomendaciones y alertas.
Mundo
Llegan 101 deportados de EE. UU. en vuelo humanitario a Colombia
EE. UU. deporta 101 colombianos: llega vuelo humanitario
Un vuelo humanitario de la FAC trajo 101 deportados desde EE. UU. El Gobierno anunció cerca de 20 vuelos y pidió retornos sin esposas.