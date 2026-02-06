Nuevo frente frío traerá más lluvias y vientos fuertes a Colombia

El comportamiento del clima en el Caribe ha tomado un giro poco habitual en los últimos días. Vientos más fuertes de lo normal, descenso de temperaturas y mares agitados han encendido las alertas en varios países de la región. El martes 4 de febrero, Cuba registró un hecho histórico: 0 °C en la provincia de Matanzas, el valor más bajo documentado en la isla. En Jamaica, tras jornadas de lluvias y tormentas eléctricas, las autoridades advirtieron sobre la llegada de otro frente frío que impactará la isla este viernes.

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que un nuevo frente frío ingresará al Caribe colombiano, provocando un incremento de lluvias entre el 6 y el 7 de febrero en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. A esto se suma un aumento significativo del viento y del oleaje en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con efectos que podrían extenderse hasta el 9 de febrero.

Le puede interesar: EE. UU. entrega vehículos blindados al Ejército tras reunión de Petro y Trump

Aunque el Caribe es una región cálida, estos episodios están relacionados con el debilitamiento del vórtice polar ártico. Este fenómeno altera la corriente en chorro, permitiendo que masas de aire frío influyan de manera indirecta en latitudes tropicales. La NASA explicó que una ola de aire ártico ingresó con fuerza a Estados Unidos desde el 22 de enero, generando efectos colaterales como vientos acelerados y mar agitado en el Caribe.

Oleaje peligroso y mar de leva

La Dirección General Marítima (Dimar) pronosticó vientos de 17 a 20 nudos y olas entre 2,5 y 3,1 metros en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En las costas de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, el oleaje podría alcanzar entre 1,5 y 2 metros, con mar de leva previsto entre el 7 y el 9 de febrero, lo que representa riesgo para actividades marítimas y comunidades costeras.

También le puede interesar: Corte Constitucional suspendió decreto de Petro que imponía cobros a energía

El país atraviesa un período de precipitaciones intensas, con un aumento del 64 % frente a los promedios recientes, que ha dejado 256 emergencias en 172 municipios y cerca de 27.011 familias afectadas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Expertos advierten que el impacto se intensifica por la vulnerabilidad social y la falta de adaptación urbana, especialmente en el Caribe colombiano.

La UNGRD pidió a los Consejos de Gestión del Riesgo mantener activos sus planes de contingencia, reforzar el monitoreo de ríos y quebradas, revisar vías y fortalecer acciones preventivas con comunidades en zonas expuestas. Las autoridades insistieron en seguir los reportes oficiales, ya que las condiciones climáticas y las alertas pueden cambiar conforme avance el fenómeno.