Confirman dos muertos en mina de Guachetá tras explosión por gas

La emergencia minera que mantiene en vilo a Guachetá, Cundinamarca, dejó este viernes 6 de febrero un desenlace fatal. Las autoridades confirmaron que dos de los seis mineros atrapados tras una explosión en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas, fueron encontrados sin vida durante las labores de rescate.
La información fue entregada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien lamentó el hecho y señaló que el accidente se produjo por una acumulación de gases al interior del socavón, especialmente gas metano, una condición que ha dificultado las operaciones desde el primer momento.
Según el reporte oficial, la presión generada por los gases provocó una explosión que dejó a los trabajadores atrapados bajo tierra. Desde entonces, los equipos de rescate enfrentan un escenario complejo debido a la alta concentración de metano, que impide un ingreso continuo y seguro.
“Es una noticia lamentable para el departamento y para el sector carbonífero”, expresó el gobernador, al confirmar el fallecimiento de dos de los mineros.
Operaciones continúan desde el PMU
Las labores son coordinadas desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), donde participan organismos de socorro, autoridades departamentales y equipos técnicos. En el lugar se adelantan trabajos de ventilación para dispersar los gases acumulados y permitir el acceso progresivo de los rescatistas.
Desde Bomberos Cundinamarca se informó que uno de los cuerpos ya fue recuperado, mientras continúan las maniobras para extraer el segundo, bajo estrictos protocolos de seguridad.
El gobernador Rey aseguró que la Gobernación de Cundinamarca, junto con la Secretaría de Energía y la Oficina de Gestión del Riesgo, mantendrán presencia permanente en la zona para brindar acompañamiento psicosocial e institucional a las familias afectadas y a la comunidad.
Horas antes del hallazgo, Bomberos Cundinamarca había confirmado la identidad de los seis trabajadores atrapados en la mina. Se trata de: Iván Martínez, Arnold Arias, Óscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia.
Hasta el momento, no se ha revelado oficialmente la identidad de los dos mineros fallecidos. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se emitirá un nuevo reporte con información actualizada sobre el avance de las labores de rescate.