Confirman dos muertos en mina de Guachetá tras explosión por gas

La emergencia minera que mantiene en vilo a Guachetá, Cundinamarca, dejó este viernes 6 de febrero un desenlace fatal. Las autoridades confirmaron que dos de los seis mineros atrapados tras una explosión en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas, fueron encontrados sin vida durante las labores de rescate.

La información fue entregada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien lamentó el hecho y señaló que el accidente se produjo por una acumulación de gases al interior del socavón, especialmente gas metano, una condición que ha dificultado las operaciones desde el primer momento.

Según el reporte oficial, la presión generada por los gases provocó una explosión que dejó a los trabajadores atrapados bajo tierra. Desde entonces, los equipos de rescate enfrentan un escenario complejo debido a la alta concentración de metano, que impide un ingreso continuo y seguro.

“Es una noticia lamentable para el departamento y para el sector carbonífero”, expresó el gobernador, al confirmar el fallecimiento de dos de los mineros.