Drogas La Rebaja iniciará como gestor farmacéutico de Nueva EPS en tres municipios del país, como parte de una estrategia para fortalecer la entrega oportuna y continua de medicamentos e insumos en salud.

El anuncio fue hecho por el agente especial interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, quien explicó que esta articulación busca mejorar la dispensación farmacéutica y garantizar la continuidad de los tratamientos de los afiliados.

La operación comenzará el próximo 13 de mayo en Ibagué, donde los afiliados del régimen contributivo de Nueva EPS que tengan fórmulas vigentes y reciban atención en la IPS Viva 1A de la calle 27 podrán reclamar sus medicamentos en el punto de dispensación ubicado en la calle 38 #4H-26, barrio Magisterio.

El horario de atención será de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.

Cerca de 70.000 afiliados beneficiados

Según Nueva EPS, esta estrategia impactará inicialmente a cerca de 70.000 afiliados en Ibagué, Girardot y Soacha.

En Ibagué, la operación beneficiará a cerca de 30.000 afiliados del régimen contributivo desde el 13 de mayo. En Girardot, el servicio comenzará el 12 de mayo y cobijará a aproximadamente 13.000 afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado.

En Soacha, la prestación iniciará el 19 de mayo y beneficiará a cerca de 27.000 afiliados del régimen subsidiado.

Con esta medida, Nueva EPS busca avanzar en el fortalecimiento de sus procesos operativos, priorizando la oportunidad en la dispensación farmacéutica y el acceso efectivo a los tratamientos.

Finalmente, Ospina Gómez aseguró que la entidad continuará enfocando sus esfuerzos en ofrecer una atención “oportuna, integral y de calidad”, como parte del proceso de intervención que adelanta la EPS.