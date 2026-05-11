Más de 100 personas resultaron enfermas por un brote de norovirus a bordo de un crucero que zarpó de Florida, Estados Unidos, la semana pasada y que tiene previsto regresar al estado en los próximos días.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess reportaron síntomas asociados al virus, que causa gastroenteritis aguda, vómito y diarrea.

La embarcación navega cerca de Bahamas y tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, en las afueras de Orlando, el próximo 11 de mayo, según el portal especializado CruiseMapper.

En el buque viajan 3.116 pasajeros, por lo que el brote afecta actualmente a cerca del 3% de los viajeros.

Medidas para contener el brote

Para contener la propagación del norovirus, el personal del crucero aumentó las labores de limpieza y desinfección, aisló a las personas enfermas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de limpieza y reporte de casos.

El norovirus es considerado una de las principales causas de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos. Puede transmitirse por contacto directo con personas infectadas, consumo de alimentos o bebidas contaminadas, o al tocar superficies con presencia del virus.

Por ahora, las autoridades sanitarias mantienen seguimiento al brote mientras el crucero continúa su trayecto hacia Florida.