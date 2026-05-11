El juicio contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata agravada de personas, quedó suspendido este lunes luego de que un tribunal lo declarara en rebeldía por no asistir al inicio del proceso judicial.

La audiencia fue instalada en la ciudad de Tarija, pero Morales no se presentó y tampoco asistieron sus abogados. Ante esta situación, el tribunal dictó una orden de captura y una medida de arraigo que le impide salir del país.

“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados”, declaró el fiscal del caso, Luis Gutiérrez.

El funcionario explicó que el cumplimiento de la orden de captura contra el exmandatario corresponde a la Policía y no al Ministerio Público.

Defensa de Morales cuestiona el proceso

La Fiscalía de Tarija señaló que los abogados de Evo Morales no presentaron ningún justificativo por su ausencia. Debido a la falta de defensa privada en la audiencia, se dispuso que el expresidente fuera asistido por abogados de defensa pública.

Sin embargo, Wilfredo Chávez, uno de los abogados de Morales, afirmó en La Paz que el exmandatario no fue notificado personalmente para asistir al inicio del juicio, sino mediante un edicto judicial. Según dijo, esto representa un “vicio causal de fondo”.

La defensa también sostuvo que el proceso fue retomado en medio de protestas sociales contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, por lo que consideró que el caso tiene un componente político.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una región cocalera considerada su bastión político y sindical. Allí está bajo custodia de cientos de seguidores que han impedido que se ejecute una orden de captura previa en su contra.

En ese momento, la Policía no logró detenerlo debido a bloqueos de carreteras que se extendieron durante 24 días entre octubre y noviembre de 2024.

El caso contra el expresidente boliviano

El exmandatario está acusado de presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija cuando era presidente de Bolivia, en 2016.

Durante la fase preliminar de investigación, a comienzos de 2025, un juez ya había declarado en rebeldía a Morales después de que no compareciera en dos ocasiones a una audiencia para resolver la acusación en su contra. En ese momento, el expresidente alegó problemas de salud.

En octubre pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Morales. La Fiscalía de Tarija aseguró que reunió más de 170 pruebas de cargo para el juicio oral, entre ellas 39 declaraciones de testigos.

Por ahora, el juicio permanecerá suspendido hasta que Evo Morales se presente ante la justicia o hasta que las autoridades ejecuten la orden de captura en su contra.