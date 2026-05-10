Líbano eleva a 2.864 los muertos por ataques israelíes en dos meses

La cifra de muertos por los ataques israelíes contra Líbano desde el pasado 2 de marzo aumentó a 2.864, mientras que la de heridos llegó a 8.693, según informaron este domingo fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, adscrito al Ministerio de Salud Pública libanés, entregó el balance en un breve comunicado, luego de contabilizar 69 fallecidos en las últimas 24 horas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Balance sanitario de la ofensiva

La infografía difundida por la agencia también muestra el impacto de la ofensiva sobre el personal médico. Según ese reporte, el número de trabajadores sanitarios fallecidos subió este domingo a 108, dos más que el día anterior, mientras que los heridos en ese sector ascienden a 249.

Durante la jornada, la agencia informó además de nuevas acciones israelíes contra distintos puntos del país mediterráneo.

Asimismo, tras más de nueve días de espera para obtener permiso de ingreso a la zona, equipos de ambulancias de la Cruz Roja Libanesa, del centro de Nabatieh, en el sur del país, lograron recuperar los cuerpos de una familia siria compuesta por un padre, una madre y su hijo. Los tres se encontraban dentro de un vehículo que había sido atacado por Israel, según la ANN.

La tregua no ha frenado los ataques

Pese al cese de hostilidades acordado entre Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario territorio libanés, especialmente en el sur, y además han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región.

Esta semana, incluso, bombardearon por primera vez en tres semanas de tregua los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como Dahye.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá mantiene ataques contra objetivos israelíes, sobre todo contra tropas presentes en el sur del Líbano, mientras delegaciones de ambos países se preparan para una tercera ronda de conversaciones la próxima semana en Washington.