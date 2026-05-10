Un nuevo hecho terrorista afectó la movilidad en la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica, por la Troncal de Occidente, luego de que fueran incinerados dos vehículos de carga y un bus de servicio público en jurisdicción de Valdivia, Antioquia.
De acuerdo con el Comando de la Séptima División del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron hacia las 10:00 p. m. en el sector conocido como Crucesitas, donde integrantes del ELN, vestidos de civil, habrían instalado un bloqueo sobre el corredor vial.
Según el Ejército, los responsables también dejaron atravesado sobre la vía un cilindro metálico pintado con colores alusivos a esa estructura ilegal, lo que generó temor entre los usuarios del corredor.
En videos difundidos en redes sociales se escucha a uno de los afectados decir: “Me acabaron de quemar el carrito”, mientras se evidencian los daños causados por el ataque.
Ejército habilitó nuevamente el paso
El Ejército informó que sus tropas llegaron al lugar, verificaron el elemento sospechoso y realizaron su destrucción controlada. Tras el procedimiento, fue habilitado nuevamente el tránsito sobre este eje vial estratégico del departamento.
La institución señaló además que, gracias a la reacción de las tropas, se evitó que la carga transportada por uno de los vehículos resultara afectada por las llamas y que se presentara una emergencia de mayores proporciones.
A esta hora, las unidades militares continúan desarrollando operaciones de control territorial y estabilidad en el sector, con el propósito de ubicar a los responsables, proteger a las comunidades y garantizar la movilidad.
Transportadores piden garantías
El ataque generó rechazo entre los gremios del transporte. Colfecar denunció que nuevamente el “narcoterrorismo” golpea a la población civil y al servicio público de transporte.
“El día de ayer en la noche, en jurisdicción de Valdivia, sobre la vía Medellín–Costa Atlántica, fueron incinerados dos vehículos de carga y un bus de servicio público”, señaló el gremio.
La organización advirtió que detrás de estos hechos hay conductores, familias y empresas cuyo sustento queda afectado por la violencia en las carreteras.
“No se trata solamente de daños materiales. Es una violación directa en contra del derecho de miles de colombianos a transitar y trabajar en condiciones de seguridad y la afectación a la economía regional”, agregó Colfecar.
El gremio pidió respuestas al más alto nivel y solicitó una reunión urgente con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al considerar que el sector necesita acciones concretas y efectivas frente a los ataques en las vías.
También pidió que Invías explique qué acciones de seguridad física se están financiando con los recursos recaudados en los peajes del país.
Por su parte, la Asociación de Transportadores de Carga rechazó las acciones contra los transportadores en Antioquia y exigió a las autoridades garantías para los conductores que transitan por las vías nacionales.