Un nuevo hecho terrorista afectó la movilidad en la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica, por la Troncal de Occidente, luego de que fueran incinerados dos vehículos de carga y un bus de servicio público en jurisdicción de Valdivia, Antioquia.

De acuerdo con el Comando de la Séptima División del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron hacia las 10:00 p. m. en el sector conocido como Crucesitas, donde integrantes del ELN, vestidos de civil, habrían instalado un bloqueo sobre el corredor vial.

Según el Ejército, los responsables también dejaron atravesado sobre la vía un cilindro metálico pintado con colores alusivos a esa estructura ilegal, lo que generó temor entre los usuarios del corredor.

En videos difundidos en redes sociales se escucha a uno de los afectados decir: “Me acabaron de quemar el carrito”, mientras se evidencian los daños causados por el ataque.