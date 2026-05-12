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Balacera en Soacha por intento de hurto a carro de valores deja tres heridos

Mar, 12/05/2026 - 11:29
El hecho ocurrió en una estación de gasolina cerca de Terreros, en la autopista Sur. Entre los heridos hay dos trabajadores de una empresa de valores y un presunto delincuente.
Balacera en Soacha
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Captura de pantalla

Una balacera alteró la tranquilidad en el municipio de Soacha, Cundinamarca, este martes 12 de mayo, luego de un intento de hurto en una estación de gasolina ubicada cerca de la estación Terreros, sobre la autopista Sur.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se presentó cuando trabajadores de una transportadora de valores adelantaban el retiro de dinero en efectivo en la caja principal del establecimiento. En ese momento, varios hombres habrían intentado cometer el asalto.

La situación derivó en un cruce de disparos entre los presuntos delincuentes y los escoltas del vehículo de valores, lo que generó pánico entre empleados, clientes y personas que se encontraban en el sector.

Tres personas resultaron heridas

La Policía Metropolitana de Soacha atendió el caso y adelanta las verificaciones correspondientes en la zona. De manera preliminar, reportaron tres personas heridas: dos trabajadores de la empresa de valores y uno de los presuntos asaltantes.

Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica. También se conoció que habría una persona capturada y un arma incautada, aunque las autoridades siguen verificando los detalles del procedimiento.

En videos difundidos en redes sociales se observa a un trabajador de seguridad reduciendo a un hombre, mientras otra persona permanece tendida en el suelo. Inicialmente circularon versiones sobre una posible persona fallecida, pero el reporte conocido hasta ahora habla de tres heridos.

Las primeras hipótesis apuntan a que los delincuentes habrían seguido previamente al carro de valores durante su recorrido por varios establecimientos comerciales. Otra versión señalaba un posible intento de hurto al depósito de la estación de gasolina, pero esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Investigación en curso

La zona permanece acordonada mientras la Policía y los organismos judiciales adelantan labores de inspección, recolección de evidencia y revisión de cámaras de seguridad.

Las autoridades buscan establecer cuántas personas participaron en el intento de asalto, cómo se produjo el seguimiento al vehículo de valores y si detrás del hecho hay estructuras delincuenciales dedicadas al hurto de grandes sumas de dinero.

El caso sigue en desarrollo y se espera un reporte oficial ampliado por parte de las autoridades de Soacha.

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