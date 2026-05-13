La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de una mujer y su compañero sentimental, señalados como responsables de someter a una menor de edad a un ciclo sistemático de violencia, abusos sexuales y tratos inhumanos en Ibagué, Tolima. Los hechos, que se extendieron desde 2016 hasta 2025, comenzaron cuando la víctima tenía ocho años.

Según el ente acusador, el padrastro habría ejercido agresiones sexuales recurrentes, grabando los vejámenes para chantajear a la menor. Por su parte, la madre habría permitido estas agresiones que afectaron la integridad y formación sexual de su hija. La investigación reveló que la niña era encerrada y encadenada en su vivienda cada vez que el hombre se enteraba de que ella tenía amigos.

Graves afectaciones de salud

Producto de los abusos, la víctima quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos oportunidades sin recibir asistencia médica, situación que puso en grave peligro su vida. La captura de los procesados se hizo efectiva mediante una diligencia de registro y allanamiento en el sector Praderas de Santa Rita, donde se incautaron dos teléfonos celulares.

Una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó a la pareja delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía, tortura agravada, violencia intrafamiliar, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.

Pese a la gravedad de las pruebas, los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.