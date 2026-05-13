Juanes estrenará el DAVIarena de Medellín con su gira mundial

Davivienda presentó oficialmente el DAVIarena, el nuevo recinto de espectáculos ubicado en Sabaneta, Antioquia, que espera convertirse en uno de los escenarios de entretenimiento más importantes de Latinoamérica. La apertura del espacio estará marcada por un concierto histórico de Juanes el próximo 14 de noviembre, como parte de su esperada gira internacional Juanes World Tour 2026.
Con capacidad para 17.200 asistentes, el nuevo escenario busca posicionarse como un punto estratégico para grandes conciertos y eventos de talla internacional en el Valle de Aburrá.
DAVIarena: el nuevo epicentro de conciertos en Antioquia
La inauguración del DAVIarena representa un paso importante para la industria del entretenimiento en Medellín y su área metropolitana. Durante años, artistas, empresarios y fanáticos reclamaron un espacio adecuado para espectáculos de gran formato en la región, capaz de recibir producciones internacionales y convocar a miles de personas.
Ahora, Sabaneta se perfila como un nuevo referente cultural gracias a este recinto que fue diseñado para albergar conciertos masivos, experiencias inmersivas y eventos de alto impacto.
Durante la presentación oficial, Juanes expresó la emoción que representa este proyecto para la ciudad: “He esperado toda la vida este momento, Medellín necesitaba esto”.
Juanes regresará a Medellín con el Juanes World Tour 2026
El concierto inaugural del DAVIarena se realizará el 14 de noviembre y marcará el regreso de Juanes a su tierra natal dentro de una gira mundial que contempla más de 50 fechas entre América y Europa.
El artista paisa aseguró que esta presentación tendrá un significado especial dentro de su carrera y prometió un espectáculo inolvidable para sus seguidores.
“Estoy muy honrado y les juro que este va a ser el mejor concierto de mi vida”, afirmó el cantante durante el anuncio.
La expectativa por el evento comenzó días antes de la confirmación oficial, cuando aparecieron en distintos puntos de Medellín vallas y pasacalles con frases de canciones icónicas como La camisa negra, Yerbatero y Y es por ti.
JuanesTeban, el álbum que inspira la nueva gira mundial
El regreso de Juanes coincide con uno de los momentos artísticos más importantes de su carrera reciente. Su nuevo álbum, JuanesTeban, será el eje conceptual del Juanes World Tour 2026.
Según el equipo del artista, la gira contará con una propuesta visual y musical renovada que explora contrastes entre la luz y la oscuridad, así como la mezcla entre el rock y las raíces latinas que han caracterizado la trayectoria del cantante colombiano.