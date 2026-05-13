Juanes estrenará el DAVIarena de Medellín con su gira mundial

Davivienda presentó oficialmente el DAVIarena, el nuevo recinto de espectáculos ubicado en Sabaneta, Antioquia, que espera convertirse en uno de los escenarios de entretenimiento más importantes de Latinoamérica. La apertura del espacio estará marcada por un concierto histórico de Juanes el próximo 14 de noviembre, como parte de su esperada gira internacional Juanes World Tour 2026.

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Con capacidad para 17.200 asistentes, el nuevo escenario busca posicionarse como un punto estratégico para grandes conciertos y eventos de talla internacional en el Valle de Aburrá.

DAVIarena: el nuevo epicentro de conciertos en Antioquia

La inauguración del DAVIarena representa un paso importante para la industria del entretenimiento en Medellín y su área metropolitana. Durante años, artistas, empresarios y fanáticos reclamaron un espacio adecuado para espectáculos de gran formato en la región, capaz de recibir producciones internacionales y convocar a miles de personas.

Ahora, Sabaneta se perfila como un nuevo referente cultural gracias a este recinto que fue diseñado para albergar conciertos masivos, experiencias inmersivas y eventos de alto impacto.

Durante la presentación oficial, Juanes expresó la emoción que representa este proyecto para la ciudad: “He esperado toda la vida este momento, Medellín necesitaba esto”.