Netflix atraviesa una nueva controversia judicial en Estados Unidos luego de que el estado de Texas presentara una demanda contra la plataforma de streaming por presuntas prácticas engañosas relacionadas con la recopilación de datos personales y el diseño de herramientas orientadas a aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios.



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La acción legal fue presentada el 11 de mayo por la oficina del fiscal general texano, Ken Paxton, ante un tribunal del condado de Collin. El caso ya comenzó a generar repercusión internacional por el alcance de las acusaciones y por el nuevo debate que abre sobre privacidad digital y plataformas de entretenimiento.

¿Qué acusa Texas contra Netflix?

Según el expediente judicial, la compañía habría recopilado información de millones de usuarios sin explicar de manera clara cómo eran utilizadas esas prácticas de seguimiento digital.

Entre los datos mencionados aparecen hábitos de visualización, direcciones IP, dispositivos utilizados, ubicación aproximada, actividad dentro de perfiles y patrones de navegación.

La demanda sostiene que parte de esa información habría sido compartida con compañías de publicidad y análisis de datos, pese a que Netflix aseguró durante años que no operaba bajo modelos centrados en la explotación masiva de información personal.

Uno de los antecedentes citados por Texas es una declaración realizada en 2020 por Reed Hastings, cofundador de la plataforma, quien afirmó que la empresa no construía su negocio alrededor de la recolección masiva de datos de usuarios. Las autoridades consideran ahora que esas afirmaciones fueron engañosas.

Netflix también es señalada de diseñar funciones “adictivas”

Otro de los puntos centrales del proceso judicial tiene que ver con las herramientas utilizadas por la plataforma para aumentar el tiempo de consumo de contenido.

Entre los mecanismos señalados aparecen la reproducción automática de episodios y las recomendaciones constantes de series y películas, funciones que el estado describe como estrategias destinadas a fomentar un comportamiento compulsivo, especialmente entre menores de edad.



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El fiscal Ken Paxton aseguró que Netflix implementó los llamados “dark patterns”, un término utilizado en tecnología para describir diseños de interfaz que influyen en el comportamiento de los usuarios y buscan mantenerlos conectados durante más tiempo.

La demanda también menciona preocupación por los perfiles infantiles y juveniles, pues Texas considera que la plataforma no habría ofrecido suficientes garantías sobre la protección y el manejo transparente de los datos de niños y adolescentes.

La respuesta de Netflix

Frente a las acusaciones, Netflix negó haber actuado de manera ilegal y calificó la demanda como “infundada”.

La compañía aseguró que cumple con las leyes de privacidad en todos los países donde opera y defendió sus herramientas de control parental, señalando que las familias pueden configurar restricciones y supervisar la actividad de menores dentro del servicio.



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El caso se suma a otras acciones judiciales recientes contra gigantes tecnológicos como Meta y Google, cuyas plataformas también han sido cuestionadas por supuestos mecanismos que fomentan conductas adictivas entre los usuarios.