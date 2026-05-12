Horas después de que se conociera la demanda de 15 millones de dólares presentada por Dua Lipa contra Samsung Electronics, la compañía surcoreana respondió públicamente y rechazó las acusaciones de uso indebido de imagen.

La cantante británica, de origen albanokosovar, acusa a la empresa de utilizar una fotografía suya en empaques de televisores comercializados desde 2025 sin autorización ni compensación económica. Sin embargo, Samsung aseguró que la imagen fue usada luego de recibir garantías de que existían los permisos correspondientes.

“La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público”, señaló la empresa en declaraciones entregadas a la Agencia EFE.

Además, la compañía negó “cualquier acusación de uso indebido intencional” y afirmó estar abierta a alcanzar una “resolución constructiva” con la artista.

Dua Lipa asegura que Samsung ignoró su solicitud

La demanda, presentada el pasado 8 de mayo ante un tribunal de California, sostiene que Samsung utilizó sin autorización una fotografía registrada durante el festival Austin City Limits en 2024, imagen de la que Dua Lipa asegura poseer todos los derechos.

Según el documento judicial, el equipo de la cantante habría solicitado previamente a Samsung retirar la imagen de los empaques; no obstante, la respuesta de la compañía fue descrita como “indiferente y desdeñosa”.

El caso también argumenta que el uso de la fotografía pudo generar entre los consumidores la idea de que Dua Lipa respaldaba comercialmente la marca, afectando así su identidad y reputación comercial.

Samsung reconoció haber utilizado la imagen en las cajas de sus televisores, aunque insiste en que actuó bajo la premisa de que contaba con las autorizaciones necesarias. Mientras tanto, el caso continúa avanzando en la justicia estadounidense.