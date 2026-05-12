Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, despertó curiosidad entre sus seguidores tras revelar que trabaja en un libro autobiográfico en el que abordará experiencias personales y aspectos de su historia familiar.



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La empresaria y activista hizo el anuncio a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, espacio en el que suele compartir reflexiones sobre temas políticos, sociales y situaciones de su vida cotidiana.

“Hoy escribo un libro. Mi vida y mi punto de vista sobre la suya está en construcción y pronto será compartida”, escribió Andrea Petro en una de sus historias, dejando abierta la expectativa sobre el contenido de la publicación.

Aunque no entregó mayores detalles sobre los temas que abordará, muchos usuarios especulan que el libro incluirá episodios relacionados con su entorno familiar, su experiencia como hija del mandatario colombiano y las situaciones personales que ha vivido durante los últimos años.