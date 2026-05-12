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Andrea Petro reveló inesperado proyecto y contará detalles inéditos de su familia

Mar, 12/05/2026 - 12:09
Andrea Petro sorprendió en redes sociales al anunciar que está escribiendo un libro sobre su vida, su historia familiar y su perspectiva personal.
Andrea Petro reveló inesperado proyecto y contará detalles inéditos de su familia
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KienyKe

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, despertó curiosidad entre sus seguidores tras revelar que trabaja en un libro autobiográfico en el que abordará experiencias personales y aspectos de su historia familiar.

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La empresaria y activista hizo el anuncio a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, espacio en el que suele compartir reflexiones sobre temas políticos, sociales y situaciones de su vida cotidiana.

“Hoy escribo un libro. Mi vida y mi punto de vista sobre la suya está en construcción y pronto será compartida”, escribió Andrea Petro en una de sus historias, dejando abierta la expectativa sobre el contenido de la publicación.

Aunque no entregó mayores detalles sobre los temas que abordará, muchos usuarios especulan que el libro incluirá episodios relacionados con su entorno familiar, su experiencia como hija del mandatario colombiano y las situaciones personales que ha vivido durante los últimos años.

Andrea Petro ha construido una voz propia lejos de la política tradicional

Radicada en Europa desde hace varios años, Andrea Petro se ha convertido en una figura activa en redes sociales, donde suele expresar opiniones relacionadas con migración, sostenibilidad y asuntos sociales. Su presencia digital también le ha permitido conectar con miles de seguidores interesados en conocer más sobre su vida fuera del escenario político.

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Actualmente reside en Francia junto a sus hijas Luna y Victoria, a quienes ha mencionado en distintas ocasiones como una parte fundamental de su vida y de su visión del mundo.

Por ahora, la hija del presidente no ha revelado la fecha de lanzamiento ni el nombre del libro, aunque aseguró que el proyecto continúa en construcción y que próximamente compartirá más información.

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Andrea Petro
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