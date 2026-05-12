La primera temporada de La Mansión VIP llegó a su fin dejando una mezcla de emociones, polémicas y momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El reality cerró con una final cargada de sorpresas y con varias figuras digitales consolidándose como las grandes revelaciones del formato.
- Lea también: Maluma será papá por segunda vez
Entre las participantes más comentadas estuvo la influencer colombiana Katy Cardona, conocida en redes sociales como “La Blanquita”, quien logró conectar con millones de seguidores gracias a su autenticidad y carisma dentro de la competencia.
¿Quién es Katy Cardona, participante de ‘La Mansión VIP’?
Katy Cardona es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia en plataformas digitales. Su crecimiento en redes sociales ha sido notable, especialmente en Instagram, donde supera los cuatro millones de seguidores.
Su ingreso a La Mansión VIP confirmó el impacto que actualmente tienen las figuras nacidas en internet dentro de la televisión y los realities de entretenimiento. Semana tras semana, la influencer logró mantenerse como una de las participantes más comentadas por los usuarios en redes sociales.
La creadora de contenido destacó por su espontaneidad, cercanía con el público y la manera natural en la que construyó relaciones dentro de la mansión.
El reencuentro con Naim Darrechi que se volvió viral
Uno de los momentos más comentados de la temporada fue el emotivo reencuentro entre Katy Cardona y el influencer español Naim Darrechi.
La escena rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y generó miles de reacciones entre los seguidores del programa. Muchos usuarios destacaron la química entre ambos creadores de contenido, mientras que otros comenzaron a especular sobre una posible cercanía sentimental.
Además del episodio con Darrechi, Katy Cardona protagonizó varios momentos que mantuvieron su nombre en conversación constante durante la competencia, fortaleciendo aún más su comunidad digital.
Así quedó la final de ‘La Mansión VIP’
La gran final de La Mansión VIP dejó como ganadora a la empresaria e influencer Sol León, quien logró imponerse tras varias semanas de competencia.
El segundo lugar fue para Maza Clan, mientras que la colombiana Katy Cardona ocupó el tercer puesto, recibiendo muestras de cariño y aplausos por parte de sus compañeros en uno de los momentos más emotivos de la noche.
En el reality también participó Aida Victoria Merlano, quien finalizó en la octava posición tras su paso por el programa.