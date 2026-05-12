La primera temporada de La Mansión VIP llegó a su fin dejando una mezcla de emociones, polémicas y momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El reality cerró con una final cargada de sorpresas y con varias figuras digitales consolidándose como las grandes revelaciones del formato.

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Entre las participantes más comentadas estuvo la influencer colombiana Katy Cardona, conocida en redes sociales como “La Blanquita”, quien logró conectar con millones de seguidores gracias a su autenticidad y carisma dentro de la competencia.

¿Quién es Katy Cardona, participante de ‘La Mansión VIP’?

Katy Cardona es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia en plataformas digitales. Su crecimiento en redes sociales ha sido notable, especialmente en Instagram, donde supera los cuatro millones de seguidores.

Su ingreso a La Mansión VIP confirmó el impacto que actualmente tienen las figuras nacidas en internet dentro de la televisión y los realities de entretenimiento. Semana tras semana, la influencer logró mantenerse como una de las participantes más comentadas por los usuarios en redes sociales.

La creadora de contenido destacó por su espontaneidad, cercanía con el público y la manera natural en la que construyó relaciones dentro de la mansión.