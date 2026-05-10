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Maluma será papá por segunda vez

Dom, 10/05/2026 - 14:25
El cantante colombiano compartió una foto junto a su hija Paris y Susana Gómez, con la que confirmó que su familia crecerá.
Maluma
Créditos:
Instagram @maluma

Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar que será papá por segunda vez junto a Susana Gómez. El cantante colombiano compartió la noticia este 10 de mayo, en medio de la celebración del Día de la Madre.

El artista publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a su hija Paris, de 2 años, besando el vientre de embarazo de Gómez. La imagen fue suficiente para que sus seguidores interpretaran el anuncio como la confirmación de un nuevo integrante en la familia.

Maluma no escribió un mensaje extenso para acompañar la publicación. Solo agregó un corazón azul, detalle que generó comentarios y especulaciones entre sus seguidores sobre si el bebé en camino podría ser niño. Sin embargo, el cantante no ha confirmado el sexo del bebé ni el tiempo de gestación de su pareja.

La familia de Maluma crece

La publicación recibió numerosos mensajes de felicitación para el artista y su pareja. Entre las reacciones estuvo la de J Balvin, quien comentó con varios corazones en señal de apoyo.

El anuncio llega poco más de dos años después del nacimiento de Paris, la primera hija de Maluma y Susana Gómez, quien nació el 9 de marzo de 2024. La llegada de la niña marcó una nueva etapa en la vida del cantante, quien en varias ocasiones ha hablado del impacto que tuvo la paternidad en su vida personal.

Aunque Maluma suele mantener parte de su vida privada lejos de los reflectores, hace pocos días, durante la MET Gala, había mencionado que estaba dentro de sus planes volver a ser padre.

¿Quién es Susana Gómez, esposa del 'Pretty boy'?

Susana Gómez es una joven nacida en Medellín, al igual que Maluma. Aunque es conocida por su relación con el artista, ha mantenido un perfil discreto y alejado de la exposición pública.

Su relación con el cantante ha sido seguida de cerca por los fanáticos, especialmente desde el nacimiento de Paris. Ahora, con este nuevo embarazo, la pareja se prepara para ampliar su familia y convertir a su primogénita en hermana mayor.

Por ahora, el artista no ha entregado más detalles sobre el embarazo ni sobre la posible fecha de nacimiento del bebé.

Maluma
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