¿Vuelve La casa de papel? Lo que se sabe del nuevo avance de Netflix

El proyecto más concreto dentro de esa expansión es la segunda temporada de Berlín, que llegará a Netflix el 15 de mayo. Esta nueva entrega continuará la historia del personaje antes de los hechos centrales de La casa de papel y mantendrá el tono de atracos, engaños y operaciones de alto riesgo.

En esta etapa, Berlín sigue siendo la apuesta confirmada de la plataforma para prolongar el universo de la serie. Su primera temporada se estrenó en 2023 y funcionó como el primer gran derivado de la producción original, una de las ficciones españolas con mayor alcance internacional en Netflix.

El nuevo avance también despertó expectativa porque no se limita a promocionar una sola serie. La forma en que Netflix presentó el material dejó abierta la posibilidad de que haya más historias en desarrollo dentro del mismo universo narrativo.

La pista sobre Buscametales

Uno de los nombres que más ha circulado entre los seguidores es Buscametales, un posible spin-off relacionado con la búsqueda del oro del Banco de España. La expectativa aumentó luego de que Fernando Cayo, actor que interpretó al coronel Luis Tamayo, reaccionara al anuncio con emojis de explosión y un corazón.

Ese gesto fue leído por varios seguidores como una pista sobre su posible participación en un nuevo proyecto. Sin embargo, hasta ahora no hay una confirmación oficial completa sobre el título, la fecha de estreno o el alcance de esa producción.

Lo claro es que Netflix está usando el peso de La casa de papel para mantener viva una franquicia que no terminó con el cierre de la serie original. El regreso no significa, por ahora, una continuación directa de la historia del Profesor y su banda, sino una ampliación del universo a través de nuevas tramas, personajes y robos.