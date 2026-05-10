¿Quiénes son los dos capturados por el crimen de Juan Felipe Rincón?

Las autoridades capturaron a Andrés Camilo Sotelo Torres y Yeimy Tatiana Vega López, señalados dentro del proceso por el crimen de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón.

Dos capturas en el caso Juan Felipe Rincón

Las autoridades hicieron efectiva la captura de Andrés Camilo Sotelo Torres y Yeimy Tatiana Vega López, dos de las personas investigadas por su presunta participación en el crimen de Juan Felipe Rincón Morales, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá.

Los dos fueron ubicados en el departamento del Tolima, después de que una jueza ordenara su captura y medida de aseguramiento preventiva. Según la información conocida del proceso, las autoridades no habían podido hacer efectiva la decisión porque se desconocía su paradero.

El caso está relacionado con el homicidio de Rincón, de 21 años, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón. La víctima murió tras recibir un impacto con arma de fuego durante una agresión que, según la investigación, habría sido precedida por un plan para llevarlo hasta el sector donde ocurrió el ataque.

Además de Sotelo Torres y Vega López, en el proceso aparecen vinculados Katherine Andrea Sotelo, Solanggye Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila. La decisión judicial cobijaba a cinco personas señaladas de participar en los hechos que rodearon la muerte del joven.

¿Qué investiga la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación ha sostenido que Juan Felipe Rincón llegó al sector del barrio Quiroga y fue interceptado por varias personas, entre ellas Andrés Camilo Sotelo Torres. En medio de la confrontación, el joven recibió un disparo y murió.

Sotelo Torres ya había sido imputado por homicidio doloso agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. En esa diligencia, realizada después del crimen, no aceptó los cargos.

Dentro del proceso, los demás investigados deben responder por delitos como tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio y soborno a testigo en actuación penal. La imputación se relaciona con la forma en que, según la investigación, se habría preparado el encuentro que terminó en el homicidio.

La hipótesis judicial apunta a que el crimen no habría sido un hecho espontáneo, sino el resultado de un entrampamiento. Según lo expuesto en audiencia, el plan se habría gestado entre el 13 y el 24 de noviembre de 2024, a partir de contactos digitales y del uso de una menor de edad para lograr que Rincón acudiera al lugar.

El antecedente del crimen

De acuerdo con la investigación, Juan Felipe Rincón fue contactado por redes sociales y luego convencido de encontrarse con una adolescente. Después del encuentro, fue llevado hacia el barrio Quiroga, donde fue abordado por varias personas.

En ese punto, según la versión expuesta en el proceso, Rincón fue agredido físicamente. Su escolta intervino y se produjo el uso de armas de fuego. La Fiscalía ha señalado que la víctima murió por un impacto de bala, mientras las partes del proceso mantienen versiones distintas sobre quién realizó el disparo que causó la muerte.

El caso ha tenido varias etapas judiciales. En un primer momento, Sotelo Torres fue capturado, pero recuperó la libertad en diciembre de 2024. Con las nuevas decisiones judiciales, el expediente avanzó hacia la captura de los cinco procesados y la imposición de medida de aseguramiento.

Con estas dos capturas, las autoridades avanzan en la comparecencia de los procesados ante la justicia. Lo que sigue es la legalización de las detenciones y el desarrollo de las audiencias correspondientes, mientras la Fiscalía mantiene la carga de probar la responsabilidad individual de cada implicado bajo la presunción de inocencia.