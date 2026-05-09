El SENA amplió hasta este domingo 10 de mayo el plazo de inscripción para su Segunda Convocatoria de Formación Virtual 2026, dirigida a colombianos dentro y fuera del país que quieran adquirir competencias para acceder a empleo o fortalecer sus emprendimientos.

La entidad ofrece más de 20.000 cupos en 42 programas técnicos y tecnólogos virtuales, enfocados en áreas con alta demanda laboral. La inscripción está disponible a través de la plataforma betowa.sena.edu.co.

“Tenemos excelentes noticias: ampliamos el plazo de inscripción a la Segunda Convocatoria Virtual, vamos hasta el próximo 10 de mayo. Solo debes ingresar a betowa.sena.edu.co y realizar tu inscripción. Recuerda que puedes aplicar desde los 14 años, y si eliges un tecnólogo debes ser bachiller y contar con las pruebas Saber 11”, señaló Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación SENA.

Programas técnicos y tecnólogos disponibles

En el nivel técnico, los interesados podrán formarse en áreas como servicios y operaciones microfinancieras, comercio de productos sostenibles, venta de productos en línea, procesamiento de pruebas de software, emprendimiento y fomento empresarial, así como proyectos agropecuarios.

En el nivel tecnólogo, la oferta incluye programas orientados a innovación, tecnología y creatividad, entre ellos desarrollo de medios gráficos visuales, desarrollo publicitario, gestión agroempresarial, desarrollo de productos electrónicos, gestión integral del transporte, desarrollo multimedia web, gestión eficiente de la energía, gestión de redes de datos, animación digital y 3D, coordinación de procesos logísticos y desarrollo de videojuegos y entornos interactivos.

De acuerdo con el SENA, la modalidad virtual permite organizar el tiempo con flexibilidad, sin horarios fijos, aunque exige compromiso con el desarrollo de actividades y acceso a herramientas tecnológicas.

La convocatoria está dirigida a toda la población, incluidas comunidades campesinas, personas con discapacidad, grupos étnicos, población LGBTIQ+ y mujeres. También pueden participar colombianos en el exterior y ciudadanos extranjeros con permanencia regular en el país.

¿Cómo inscribirse?

Para participar, los interesados deben ingresar a betowa.sena.edu.co desde un navegador actualizado, registrarse o verificar si ya tienen cuenta en Sofía Plus, seleccionar la modalidad virtual y buscar el programa de interés.

Antes de completar la inscripción, el SENA recomienda revisar los requisitos específicos en la ficha del programa. Luego, se debe hacer clic en “Inscribirse” y guardar el comprobante con el número de ficha.

La edad mínima para postularse es de 14 años. Los programas técnicos no exigen título de bachiller, mientras que los tecnólogos sí requieren ser bachiller y haber presentado las pruebas Saber 11.