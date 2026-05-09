La velación de Germán Vargas Lleras será este sábado 9 y domingo 10 de mayo en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos, en Bogotá. La convocatoria fue hecha por su familia y está dirigida a quienes quieran acompañar sus honras fúnebres, en medio de la reserva sobre la causa médica exacta de su muerte.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras será velado en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante dos jornadas este fin de semana en Bogotá. La información fue difundida por Cambio Radical, partido del que Vargas Lleras fue fundador y principal líder político.

De acuerdo con la convocatoria, la velación será este sábado 9 de mayo, de 3:00 p. m. a 7:00 p. m., y continuará el domingo 10 de mayo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.. La invitación fue presentada por la familia del exvicepresidente, por lo que podrán asistir quienes deseen acompañar a sus allegados y expresar condolencias dentro de los horarios establecidos.

¿Quiénes pueden asistir a la velación?

La información divulgada no menciona una restricción específica de acceso ni un acto reservado únicamente para familiares. Por eso, la convocatoria se entiende como una invitación a familiares, amigos, copartidarios, dirigentes políticos, exfuncionarios, simpatizantes y ciudadanos que quieran despedir al exvicepresidente.

Sin embargo, al realizarse en el Palacio San Carlos, un edificio institucional del Gobierno nacional, el ingreso puede estar sujeto a las condiciones de seguridad y organización propias del lugar. Hasta ahora no se ha informado públicamente un requisito adicional, como inscripción previa o acreditación especial.

La confirmación de las honras fúnebres se conoció después de que la Fundación Santa Fe de Bogotá informara el fallecimiento de Vargas Lleras, de 64 años. Según reportes conocidos, el exvicepresidente estuvo bajo cuidado clínico en atención domiciliaria durante sus últimas semanas.