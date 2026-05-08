La muerte de Germán Vargas Lleras cierra una de las trayectorias más largas e influyentes de la política colombiana contemporánea. Durante más de cuatro décadas fue protagonista de debates clave en el país, ocupó cargos de poder en el Congreso y el Ejecutivo y lideró uno de los partidos más importantes del sistema político.

Abogado de formación y dirigente de línea dura en el debate público, Vargas Lleras fue senador, ministro, vicepresidente de Colombia y candidato presidencial en dos ocasiones, además de líder del partido Cambio Radical.

Una herencia política y un camino propio

Nacido en Bogotá el 19 de febrero de 1962, Vargas Lleras pertenecía a una de las familias políticas más influyentes del país. Era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, uno de los estadistas más relevantes del siglo XX colombiano.

Pese a esa herencia, desde joven buscó construir una carrera propia. A los 19 años fue elegido concejal del municipio de Bojacá por el movimiento Nuevo Liberalismo, fundado por Luis Carlos Galán, quien se convirtió en su mentor político.

La muerte de Galán en 1989 marcó profundamente a Vargas Lleras y reforzó su discurso contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Tras ese episodio continuó su carrera dentro del liberalismo y fue elegido concejal de Bogotá entre 1990 y 1994.

Su formación académica incluyó estudios en instituciones como el Liceo Francés de Bogotá y el Gimnasio Campestre, además de una preparatoria en Georgetown, en Estados Unidos. Posteriormente se graduó como abogado de la Universidad del Rosario y cursó estudios en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid.