La muerte de Germán Vargas Lleras cierra una de las trayectorias más largas e influyentes de la política colombiana contemporánea. Durante más de cuatro décadas fue protagonista de debates clave en el país, ocupó cargos de poder en el Congreso y el Ejecutivo y lideró uno de los partidos más importantes del sistema político.
Abogado de formación y dirigente de línea dura en el debate público, Vargas Lleras fue senador, ministro, vicepresidente de Colombia y candidato presidencial en dos ocasiones, además de líder del partido Cambio Radical.
Una herencia política y un camino propio
Nacido en Bogotá el 19 de febrero de 1962, Vargas Lleras pertenecía a una de las familias políticas más influyentes del país. Era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, uno de los estadistas más relevantes del siglo XX colombiano.
Pese a esa herencia, desde joven buscó construir una carrera propia. A los 19 años fue elegido concejal del municipio de Bojacá por el movimiento Nuevo Liberalismo, fundado por Luis Carlos Galán, quien se convirtió en su mentor político.
La muerte de Galán en 1989 marcó profundamente a Vargas Lleras y reforzó su discurso contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Tras ese episodio continuó su carrera dentro del liberalismo y fue elegido concejal de Bogotá entre 1990 y 1994.
Su formación académica incluyó estudios en instituciones como el Liceo Francés de Bogotá y el Gimnasio Campestre, además de una preparatoria en Georgetown, en Estados Unidos. Posteriormente se graduó como abogado de la Universidad del Rosario y cursó estudios en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuatro periodos en el Senado y liderazgo político
En 1994 dio el salto al Senado, donde permanecería durante cuatro periodos consecutivos hasta 2008. En ese escenario se consolidó como uno de los políticos más visibles y beligerantes del Congreso.
Fue un crítico frontal del proceso de paz impulsado por el presidente Andrés Pastrana con las extintas Farc en la zona de distensión del Caguán, donde denunció la existencia de secuestros, pistas clandestinas y entrenamiento de combatientes.
Su postura lo acercó al entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, cuya propuesta de seguridad democrática apoyó desde el Congreso.
Durante esos años también impulsó reformas legislativas importantes relacionadas con el estatuto anticorrupción, el Código Disciplinario Único, la extradición y normas para tipificar delitos como la desaparición forzada o el desplazamiento.
En las elecciones legislativas de 2006 obtuvo la votación más alta del país para el Senado, con más de 223.000 votos, consolidándose como uno de los dirigentes con mayor capital político en el Congreso.
Los atentados que marcaron su vida política
La confrontación política y su postura contra guerrillas, narcotráfico y corrupción lo convirtieron en blanco de atentados.
En 2002 sobrevivió a un ataque con un libro bomba que explotó cuando lo abrió en su oficina. La explosión le causó graves heridas y le hizo perder varios dedos de la mano izquierda, pero logró recuperarse y regresar al Senado meses después.
Tres años más tarde, en 2005, fue nuevamente objetivo de un atentado cuando un carro bomba explotó cerca de su caravana. Vargas Lleras salió ileso, aunque varios de sus escoltas resultaron heridos.
Tras ese ataque cuestionó públicamente la versión oficial que atribuía el atentado a las FARC y planteó que detrás del hecho podría existir una alianza entre narcotraficantes y políticos interesados en silenciar sus denuncias en el Congreso.
Del uribismo al gobierno de Santos
A comienzos de la década de 2000 lideró el fortalecimiento del partido Cambio Radical, que bajo su dirección se convirtió en una de las principales fuerzas políticas del Congreso.
Su relación con el uribismo se deterioró cuando se opuso a una nueva reforma constitucional para permitir una segunda reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
Tras ese distanciamiento lanzó su primera candidatura presidencial en 2010. Aunque quedó en tercer lugar, su experiencia política lo llevó a ser convocado por el presidente electo Juan Manuel Santos para integrar su gabinete.
En el gobierno de Santos fue ministro del Interior y de Justicia, donde impulsó reformas institucionales y la ley de víctimas y restitución de tierras. En 2012 pasó a liderar el Ministerio de Vivienda, desde donde promovió programas masivos de vivienda gratuita para familias de bajos recursos.
Vicepresidente y ejecutor de grandes obras
En 2014 Santos lo eligió como su fórmula vicepresidencial. Tras ganar las elecciones, Vargas Lleras asumió el cargo el 7 de agosto de ese año.
Desde la Vicepresidencia tuvo un papel central en la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura del gobierno, incluyendo las autopistas de cuarta generación (4G), la modernización de aeropuertos y puertos y programas de vivienda que beneficiaron a cientos de miles de familias.
Renunció al cargo en marzo de 2017 para competir en las elecciones presidenciales de 2018, en las que obtuvo el cuarto lugar con poco más de 1,4 millones de votos.
Salud, últimos años y legado
A lo largo de su vida pública también enfrentó problemas de salud. En 2016 fue sometido a una cirugía para extirpar un meningioma benigno en las meninges tras sufrir una convulsión pública.
Desde 2025 padecía cáncer, enfermedad que lo llevó a recibir tratamientos médicos en Colombia y Estados Unidos.
Su figura nunca fue indiferente en el escenario político: para sus seguidores fue un gestor eficaz de obras públicas y un dirigente disciplinado; para sus críticos, un político de estilo duro y confrontacional.
Con su muerte se cierra la carrera de uno de los dirigentes más experimentados del país, protagonista de debates decisivos y actor clave en el Congreso y el Gobierno durante más de cuarenta años.