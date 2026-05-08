FLIP condena asesinato de periodista Mateo Pérez en Antioquia

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, condenó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal, en Antioquia. La organización ya había alertado sobre su desaparición y posible asesinato mientras realizaba reportería en Briceño.

La alerta inicial de la FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, confirmó el asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista y director del medio digital El Confidente de Yarumal, luego de que una comisión humanitaria recuperara su cuerpo en una zona rural de Briceño, Antioquia.

El pronunciamiento se conoce después de que la misma organización hubiera emitido una alerta inicial sobre su caso. El 7 de mayo, la FLIP informó que Pérez Rueda estaba desaparecido desde el martes 5 de mayo y que, según información preliminar, habría sido asesinado en la vereda Palmichal, mientras realizaba labores de reportería en la zona.

De acuerdo con la organización, el periodista cubría temas de corrupción administrativa, orden público, seguridad y política local en municipios del norte de Antioquia como Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango. Su trabajo se desarrollaba en una zona afectada por la presencia y disputa de grupos armados ilegales.

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El llamado a investigar su trabajo

En su pronunciamiento, la FLIP pidió que el caso no sea investigado únicamente como un homicidio. La organización solicitó a la Fiscalía General de la Nación revisar la agenda periodística de Mateo Pérez, los temas que estaba cubriendo y los intereses que pudieron verse afectados por su labor informativa.

La fundación también pidió activar protocolos de investigación con enfoque diferencial por su condición de periodista y adoptar medidas de protección para familiares, colegas y posibles testigos del caso.

Según la FLIP, con el asesinato de Mateo Pérez Rueda ya son 170 periodistas asesinados en Colombia por razones vinculadas a su oficio desde 1977. De ese total, 22 casos se han registrado en Antioquia.

Lo que sigue ahora es el avance de la investigación penal para esclarecer quiénes participaron en el crimen, si existió una relación directa con su trabajo periodístico y qué medidas se tomarán para proteger a otros comunicadores que cubren conflicto, seguridad y corrupción en regiones bajo presión armada.