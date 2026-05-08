La Comunidad Andina ordenó a Colombia y Ecuador levantar las medidas comerciales que se impusieron en medio de la tensión bilateral. El organismo concluyó que los aranceles, tasas y restricciones fronterizas afectan el comercio entre países miembros y vulneran el Acuerdo de Cartagena.

La Secretaría General de la Comunidad Andina intervino en la disputa comercial entre Colombia y Ecuador con tres resoluciones publicadas el 7 de mayo. En ellas, el organismo calificó como contrarias al comercio subregional varias medidas adoptadas por los dos gobiernos y dio un plazo de diez días hábiles para retirarlas.

La decisión cobija, por un lado, las medidas de Ecuador contra mercancías colombianas. La CAN ordenó levantar la restricción que convirtió al paso internacional de Rumichaca en el único punto terrestre de ingreso para productos de procedencia u origen colombiano. También exigió retirar la llamada tasa de servicio de control aduanero, que llegó al 100 % y que el organismo calificó como un gravamen aplicado a las importaciones desde Colombia.

Qué cuestionó la CAN

El punto central del fallo está en el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, que busca eliminar gravámenes y restricciones que afecten la importación de productos originarios de los países miembros. Según ese marco, una tasa solo queda por fuera de la prohibición si corresponde al costo aproximado de un servicio prestado.

En el caso ecuatoriano, la CAN concluyó que la tasa no correspondía a un servicio individualizado para el importador, sino a funciones generales del Estado, como control, seguridad, fiscalización e inteligencia. Por eso, sostuvo que su estructura, su aplicación por país de origen y sus efectos económicos eran suficientes para tratarla como un gravamen.

Colombia también deberá desmontar medidas

La resolución contra Colombia fue en la misma línea. La CAN determinó que el arancel recíproco adoptado por el Gobierno colombiano mediante los decretos 0170 y 0455 de 2026 constituye un gravamen a productos ecuatorianos. También calificó como restricciones al comercio las limitaciones al ingreso de mercancías por las aduanas de Ipiales y Puerto Asís, incluidas las relacionadas con insumos usados en la producción de fentanilo.

El Ministerio de Comercio había defendido esos aranceles como una respuesta diferenciada y temporal frente a la tasa ecuatoriana. Según la cartera, 191 productos provenientes de Ecuador pagaban tarifas del 35 %, 50 % y 75 %, mientras se mantenía arancel cero para insumos considerados esenciales para la producción nacional.

El impacto en la frontera

La intervención de la CAN llega después de varios meses de deterioro comercial. Analdex reportó que, entre enero y marzo de 2026, las exportaciones colombianas a Ecuador cayeron 36,6 %, al pasar de US$494,7 millones a US$313,7 millones. La caída estuvo asociada a las tensiones comerciales y al desplome de las ventas de energía eléctrica, que bajaron 79,6 %.

En la frontera, el golpe también se sintió en el flujo de carga. Reuters reportó que en el puente internacional de Rumichaca, donde normalmente podían esperar hasta 150 camiones, a comienzos de mayo había alrededor de cinco vehículos, en medio de la entrada en vigor del arancel ecuatoriano del 100 % y de la respuesta colombiana con tarifas diferenciadas.

Ahora, ambos gobiernos deberán informar a la CAN el cumplimiento de las resoluciones dentro del plazo fijado. Además de retirar las medidas, el organismo pidió fortalecer los mecanismos de cooperación fronteriza y coordinación bilateral, pero sin afectar el desarrollo normal del comercio subregional.