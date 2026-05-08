El caso de Estrella, una perrita criolla que habría sido víctima de abuso sexual en el municipio de Chaparral, generó rechazo e indignación en el Tolima. El animal fue trasladado hasta Ibagué para recibir atención médica en el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima.

La denuncia fue conocida a través de redes sociales, luego de que asociaciones animalistas alertaran sobre lo ocurrido. Tras recibir la información, la Secretaría de Interior del Tolima informó que activó los mecanismos institucionales para atender el caso y articular acciones con las autoridades competentes.

De acuerdo con la entidad, Estrella permanece en observación mientras recibe atención veterinaria y se adelantan los exámenes necesarios para establecer su estado de salud y aportar elementos al proceso judicial.

Fiscalía ya conoce la denuncia

El secretario de Interior del Tolima, Ricardo Suárez, explicó que el caso fue atendido de manera inmediata y que la clínica veterinaria deberá entregar un dictamen pericial a la Fiscalía General de la Nación.

“Inmediatamente activamos articulación institucional, la perrita la trasladaron al municipio de Ibagué y fue atendida en el hospital veterinario de la Universidad del Tolima, allí recibió la atención completa, se le realizaron los exámenes, la clínica tendrá que rendir un dictamen pericial dirigido a la Fiscalía General de la Nación en donde ya cursa la denuncia para dar con el paradero de la persona responsable, que al parecer es una persona de la tercera edad. La perrita sigue en observación en el hospital veterinario y cuando se recupere se dará en adopción”, afirmó Suárez.

La Secretaría de Interior rechazó cualquier acto de abuso cometido contra animales y reiteró su disposición para atender denuncias relacionadas con bienestar animal en el departamento.

Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para identificar y ubicar a la persona responsable de la agresión. Una vez Estrella se recupere, será entregada en adopción, según confirmó la administración departamental.