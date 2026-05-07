La Policía del Valle confirmó que fue asesinada Mileidy Villada, concejal del Centro Democrático y presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, la cabildante fue atacada a disparos por dos hombres que, tras cometer el crimen, huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.

Tras el hecho, la Policía Nacional y demás organismos de seguridad desplegaron un “plan candado” en la zona para tratar de ubicar y capturar a los responsables del asesinato.

Rechazo del Centro Democrático

El Centro Democrático rechazó el crimen y aseguró que el asesinato de Villada ocurre en un contexto de preocupación por la violencia contra líderes políticos.

“Con profundo dolor rechazamos el cobarde asesinato de nuestra concejal y presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle, Mileidy Villada. A solo 25 días de las elecciones, nuevamente nuestro partido es golpeado por la violencia que hoy azota a Colombia y sigue acabando con la vida de líderes políticos y voces de oposición”, señaló la colectividad.

El partido también expresó solidaridad con la familia y allegados de la concejal, y pidió celeridad en las investigaciones.

“Destroza el alma saber que una mujer que decidió servirle a su comunidad terminó asesinada en manos de los violentos. Duele ver cómo en Colombia se silencian las voces de quienes hacen política desde la democracia y el servicio público”, agregó.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre los posibles móviles del crimen ni sobre la identidad de los responsables.

El Centro Democrático exigió garantías para quienes ejercen liderazgo político en el país y pidió que el caso sea esclarecido con rapidez.

Noticia en desarrollo...