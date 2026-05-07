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Paso a paso para hacer el cóctel más refrescante de la temporada

Jue, 07/05/2026 - 16:05
Si usted está buscando una opción refrescante en términos de coctelería, le contamos cómo hacer un spritz.
Apperol spritz paso a paso
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Cortesía

El Aperol Spritz se ha consolidado como uno de los cócteles más populares y reconocidos del mundo gracias a su inconfundible color naranja, su sabor agridulce y su estrecha relación con los espacios de encuentro social.

Originario de Italia, este clásico aperitivo continúa ganando fuerza en América Latina y especialmente en Colombia, donde cada vez más consumidores adoptan el ritual del aperitivo como una experiencia ligada al disfrute, la conversación y los momentos compartidos.

El Perfect Serve: así se prepara el auténtico Aperol Spritz

Parte del éxito del Aperol Spritz radica en su preparación sencilla y en una receta tradicional que mantiene proporciones específicas para garantizar el equilibrio ideal entre frescura, amargor y notas cítricas.

Este método oficial es conocido como “Perfect Serve”, una fórmula que busca conservar la autenticidad del cóctel italiano.

Ingredientes del Aperol Spritz

  • Espumante seco o Prosecco
  • Aperol
  • Soda
  • Media rodaja de naranja

Cómo preparar un Aperol Spritz perfecto

  1. Llenar una copa con abundante hielo.
  2. Agregar mitad de espumante seco.
  3. Incorporar mitad de Aperol.
  4. Completar con un toque de soda.
  5. Decorar con media rodaja de naranja.

La combinación de estos ingredientes permite obtener el sabor característico que ha convertido al cóctel en un símbolo internacional del aperitivo italiano.

El aperitivo se fortalece como experiencia social

Más allá de la bebida, el Aperol Spritz representa un estilo de vida asociado a las pausas conscientes, las conversaciones relajadas y los encuentros sin afán.

Actualmente, el concepto del aperitivo ha tomado fuerza entre quienes buscan experiencias gastronómicas más auténticas y sociales, tanto en reuniones informales como en escenarios más sofisticados.

En Colombia, esta tendencia se ha integrado especialmente en encuentros alrededor de la mesa, acompañados de opciones frescas, tablas de antipasto y preparaciones ligeras del mar.

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