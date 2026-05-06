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¡No se deje coger el tiempo con los regalos para mamá en su día!

Mié, 06/05/2026 - 15:40
Si todavía no sabe qué regalar en este Día de la madre, el mercado de la belleza siempre será una opción.
Día de la madre
Créditos:
Elaborada con IA

Más allá de los regalos tradicionales, este año el Día de la Madre se transforma en una oportunidad para crear recuerdos. La reconocida marca M·A·C Cosmetics propone una experiencia distinta: convertir el maquillaje en un momento de conexión entre madres e hijas.

Un regalo que va más allá de lo material

En lugar de obsequiar un producto, la invitación es a vivir una experiencia en tienda. Se trata de una clase personalizada donde madre e hija son maquilladas por artistas profesionales, mientras aprenden técnicas, descubren nuevos productos y reciben asesoría adaptada a su estilo.

El plan, que tiene un valor de $200.000 —totalmente redimible en productos de la marca—, incluye aplicación de maquillaje, guía paso a paso y una atención pensada para resaltar la esencia de cada persona.

Más que una sesión de belleza, es un espacio íntimo diseñado para compartir, reír y fortalecer vínculos a través de algo tan cotidiano como el maquillaje.

Una experiencia con tiempo limitado

Esta actividad estará disponible entre el 17 de abril y el 11 de mayo, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan sorprender en esta fecha especial.

Para quienes deseen asegurar su cupo, la marca habilitó un formulario de inscripción en línea:
👉 Agenda tu experiencia aquí

Productos icónicos para complementar el momento

Además de la experiencia, M·A·C presenta una selección de kits y productos diseñados especialmente para la temporada. Desde labiales hasta bases y tratamientos, cada opción busca resaltar la individualidad de cada madre.

Los productos están disponibles en su tienda oficial en línea:
👉 Descubre la colección Día de la Madre

Beneficios que hacen la diferencia

Durante esta campaña, la marca también ofrece incentivos adicionales como obsequios por compra, promociones especiales y servicios en tienda tipo spa, elevando la experiencia más allá de lo convencional.

Creado Por
Kienyke.com
Maquillaje
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