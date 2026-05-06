Más allá de los regalos tradicionales, este año el Día de la Madre se transforma en una oportunidad para crear recuerdos. La reconocida marca M·A·C Cosmetics propone una experiencia distinta: convertir el maquillaje en un momento de conexión entre madres e hijas.

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Un regalo que va más allá de lo material

En lugar de obsequiar un producto, la invitación es a vivir una experiencia en tienda. Se trata de una clase personalizada donde madre e hija son maquilladas por artistas profesionales, mientras aprenden técnicas, descubren nuevos productos y reciben asesoría adaptada a su estilo.

El plan, que tiene un valor de $200.000 —totalmente redimible en productos de la marca—, incluye aplicación de maquillaje, guía paso a paso y una atención pensada para resaltar la esencia de cada persona.