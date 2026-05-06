Más allá de los regalos tradicionales, este año el Día de la Madre se transforma en una oportunidad para crear recuerdos. La reconocida marca M·A·C Cosmetics propone una experiencia distinta: convertir el maquillaje en un momento de conexión entre madres e hijas.
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Un regalo que va más allá de lo material
En lugar de obsequiar un producto, la invitación es a vivir una experiencia en tienda. Se trata de una clase personalizada donde madre e hija son maquilladas por artistas profesionales, mientras aprenden técnicas, descubren nuevos productos y reciben asesoría adaptada a su estilo.
El plan, que tiene un valor de $200.000 —totalmente redimible en productos de la marca—, incluye aplicación de maquillaje, guía paso a paso y una atención pensada para resaltar la esencia de cada persona.
Más que una sesión de belleza, es un espacio íntimo diseñado para compartir, reír y fortalecer vínculos a través de algo tan cotidiano como el maquillaje.
Una experiencia con tiempo limitado
Esta actividad estará disponible entre el 17 de abril y el 11 de mayo, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan sorprender en esta fecha especial.
Para quienes deseen asegurar su cupo, la marca habilitó un formulario de inscripción en línea:
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Productos icónicos para complementar el momento
Además de la experiencia, M·A·C presenta una selección de kits y productos diseñados especialmente para la temporada. Desde labiales hasta bases y tratamientos, cada opción busca resaltar la individualidad de cada madre.
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Los productos están disponibles en su tienda oficial en línea:
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Beneficios que hacen la diferencia
Durante esta campaña, la marca también ofrece incentivos adicionales como obsequios por compra, promociones especiales y servicios en tienda tipo spa, elevando la experiencia más allá de lo convencional.