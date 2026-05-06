Alejandro Riaño sorprendió a sus seguidores tras anunciar la cancelación de varias funciones de su exitoso espectáculo Juanpis Live Show en Europa. La decisión, según explicó, responde a un delicado momento de salud marcado por altos niveles de estrés y ansiedad.

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Una gira exigente que pasó factura

A través de sus historias de Instagram, el comediante compartió un mensaje sincero sobre la situación que atraviesa luego de semanas de intensa actividad profesional. Él venía cumpliendo una agenda exigente con múltiples presentaciones y compromisos laborales fuera del país.

Pese a sus intentos por continuar con la gira, incluso enfrentando restricciones médicas, finalmente optó por priorizar su bienestar.

"No imaginan lo mal que me siento por ejecutar esta cancelación”, expresó el comediante.