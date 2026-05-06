Alejandro Riaño sorprendió a sus seguidores tras anunciar la cancelación de varias funciones de su exitoso espectáculo Juanpis Live Show en Europa. La decisión, según explicó, responde a un delicado momento de salud marcado por altos niveles de estrés y ansiedad.
Una gira exigente que pasó factura
A través de sus historias de Instagram, el comediante compartió un mensaje sincero sobre la situación que atraviesa luego de semanas de intensa actividad profesional. Él venía cumpliendo una agenda exigente con múltiples presentaciones y compromisos laborales fuera del país.
Pese a sus intentos por continuar con la gira, incluso enfrentando restricciones médicas, finalmente optó por priorizar su bienestar.
"No imaginan lo mal que me siento por ejecutar esta cancelación”, expresó el comediante.
Cancelación total y devolución de entradas
A diferencia de lo que muchos fanáticos esperaban, no habrá reprogramación de las fechas canceladas. En su lugar, el equipo del artista confirmó que se realizará la devolución total del dinero a quienes adquirieron entradas.
La tiquetera encargada del evento será la responsable de gestionar los reembolsos y atender las inquietudes de los asistentes afectados.
Nuevos proyectos y sobrecarga laboral
El desgaste emocional de Riaño no solo estaría relacionado con la gira. El comediante también se encontraba trabajando en nuevos proyectos, entre ellos su espectáculo y el desarrollo de Dios no me dio like, lo que incrementó significativamente su carga laboral.
Esta combinación de factores habría desencadenado un cuadro de estrés que terminó afectando su salud física y mental.
Síntomas físicos y llamado de atención
En sus redes sociales, Riaño reveló que llegó a presentar síntomas físicos asociados al estrés, como caída del cabello y la aparición de llagas, señales claras de un desgaste emocional acumulado.
Su caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento, donde las agendas exigentes y la presión constante pueden pasar factura incluso a figuras consolidadas.