Inicio
Entretenimiento

Los días difíciles de Alejandro Riaño, ¿qué le pasó?

Mié, 06/05/2026 - 14:08
Alejandro Riaño se pronunció en redes sociales sobre su estado de salud y dejó preocupados a sus seguidores.
Alejandro Riaño cancela tour
Créditos:
KienyKe.com

Alejandro Riaño sorprendió a sus seguidores tras anunciar la cancelación de varias funciones de su exitoso espectáculo Juanpis Live Show en Europa. La decisión, según explicó, responde a un delicado momento de salud marcado por altos niveles de estrés y ansiedad.

Una gira exigente que pasó factura

A través de sus historias de Instagram, el comediante compartió un mensaje sincero sobre la situación que atraviesa luego de semanas de intensa actividad profesional. Él venía cumpliendo una agenda exigente con múltiples presentaciones y compromisos laborales fuera del país.

Pese a sus intentos por continuar con la gira, incluso enfrentando restricciones médicas, finalmente optó por priorizar su bienestar.

"No imaginan lo mal que me siento por ejecutar esta cancelación”, expresó el comediante.

Cancelación total y devolución de entradas

A diferencia de lo que muchos fanáticos esperaban, no habrá reprogramación de las fechas canceladas. En su lugar, el equipo del artista confirmó que se realizará la devolución total del dinero a quienes adquirieron entradas.

La tiquetera encargada del evento será la responsable de gestionar los reembolsos y atender las inquietudes de los asistentes afectados.

Nuevos proyectos y sobrecarga laboral

El desgaste emocional de Riaño no solo estaría relacionado con la gira. El comediante también se encontraba trabajando en nuevos proyectos, entre ellos su espectáculo y el desarrollo de Dios no me dio like, lo que incrementó significativamente su carga laboral.

Esta combinación de factores habría desencadenado un cuadro de estrés que terminó afectando su salud física y mental.

Síntomas físicos y llamado de atención

En sus redes sociales, Riaño reveló que llegó a presentar síntomas físicos asociados al estrés, como caída del cabello y la aparición de llagas, señales claras de un desgaste emocional acumulado.

Su caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento, donde las agendas exigentes y la presión constante pueden pasar factura incluso a figuras consolidadas.

Creado Por
Kienyke.com
Alejandro Riaño
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Plus Ultra suspenderá vuelos a Colombia: estas son las razones
Plus ultra
La aerolínea informó que suspenderá temporalmente sus vuelos al país desde el 2 de junio por costos operativos y combustible.
Entretenimiento
Los Mirlos: la selva que se volvió sonido
Los Mirlos: la selva que se volvió sonido
Desde la Amazonía peruana hasta el BIME Bogotá, Los Mirlos sostienen un legado que transformó la cumbia en un lenguaje propio.
Fútbol
Arsenal vs. PSG: una final inédita por la gloria europea. ¿Cuándo juegan?
Arsenal y Chelsea se enfrentan en la final de Champions.
Repasamos el camino que el Arsenal y el PSG recorrieron para llegar a la final de la Champions.
Tendencias
¡No se deje coger el tiempo con los regalos para mamá en su día!
Día de la madre
Si todavía no sabe qué regalar en este Día de la madre, el mercado de la belleza siempre será una opción.