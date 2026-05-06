¿Juanda Caribe ya se enteró que su esposa lo dejó?

El nombre de Juanda Caribe se volvió tendencia en redes sociales tras un emotivo y polémico momento vivido en el La Casa de los Famosos, durante el episodio emitido el 5 de mayo.
- Lea también: ¿Cómo ganar boletas para el concierto de Karol G?
E creador de contenido fue sorprendido por la producción con un video muy especial: imágenes de su hija celebrando su primer año de vida. La escena, que buscaba ser un gesto emotivo, terminó desatando una ola de reacciones tanto dentro como fuera del programa.
Un momento emotivo que terminó en dudas
Al ver el video, Juanda Caribe no pudo contener las lágrimas. Visiblemente afectado, agradeció a la producción por permitirle ver a su hija en una fecha tan significativa. Sin embargo, tras el impacto inicial, el participante comenzó a analizar detalles del clip que le generaron inquietud.
Según expresó, la forma en que fue grabado el video y el lugar donde aparecía la menor no coincidían con lo que esperaba. Esto lo llevó a una conclusión inesperada: para él, la grabación no habría sido realizada por su pareja, sino por su propia madre.
Sospechas sobre su relación con Sheila Gándara
Las dudas del barranquillero apuntaron directamente hacia Sheila Gándara, con quien mantiene una relación fuera del reality. El comediante insinuó que, de haber sido ella quien preparó el video, el resultado habría sido diferente, incluso más elaborado.
En una conversación con Mariana Zapata, el barranquillero expresó su preocupación:
Ese video no lo hizo sino mamá… Sheila sabe editar, hubiera hecho algo totalmente distinto
Sus palabras dejaron entrever que teme que su relación sentimental haya cambiado mientras él permanece aislado en la competencia.
Aunque Juanda aún desconoce lo que ocurre en el exterior, versiones cercanas indican que Sheila Gándara habría tomado la decisión de separarse tras observar el comportamiento del comediante dentro del programa.
De confirmarse, la situación podría tener un fuerte impacto emocional en el participante, quien ya se mostró vulnerable durante el episodio.
Por su parte, Mariana Zapata reaccionó a la situación señalando que una ruptura en esas circunstancias sería especialmente difícil de afrontar, tanto para él como para su entorno cercano.
El momento no tardó en viralizarse. En plataformas digitales, miles de usuarios han comentado la escena, dividiéndose entre quienes apoyan a Juanda Caribe y quienes cuestionan su actitud dentro del reality.