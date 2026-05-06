¿Juanda Caribe ya se enteró que su esposa lo dejó?

El nombre de Juanda Caribe se volvió tendencia en redes sociales tras un emotivo y polémico momento vivido en el La Casa de los Famosos, durante el episodio emitido el 5 de mayo.

E creador de contenido fue sorprendido por la producción con un video muy especial: imágenes de su hija celebrando su primer año de vida. La escena, que buscaba ser un gesto emotivo, terminó desatando una ola de reacciones tanto dentro como fuera del programa.

Un momento emotivo que terminó en dudas

Al ver el video, Juanda Caribe no pudo contener las lágrimas. Visiblemente afectado, agradeció a la producción por permitirle ver a su hija en una fecha tan significativa. Sin embargo, tras el impacto inicial, el participante comenzó a analizar detalles del clip que le generaron inquietud.